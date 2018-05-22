Януковича встречали на съезде, как патриарха Кирилла

Съезды БЮТ и Партии регионов вызывают у меня одно общее опасение. Я всегда боюсь, что их делегаты в один момент единогласно умрут от восхищения своим лидером.

Все-таки люди, занимающиеся политикой, имеют особый склад ума и психо-эмоциональную организацию. А лидеры упомянутых сил имеют свое видение развития журналистики. Но что касается ПР, то даже если бы это произошло, журналисты вряд ли бы сумели лицезреть сей момент. Дело в том, что им позволили смотреть съезд Партии регионов, состоявшийся 23 октября в Выставочном центре на Броварском проспекте Киева, только по телевизору пресс-центра, расположенного в каких-то сенях названного учреждения.

А главными персонажами операторов, транслирующих съезд, были Виктор Федорович, Ринат Леонидович и остальные вельможи.

Да, Юлина почти материнская любовь к прессе – это совсем другое, чем строгая отцовская – Януковича. У нее: раздайся море, прессе – места возле сцены. У него – прессе в задний угол. Точка.

На фуршете было все, кроме натурального кофе

Перед тем, как замкнуться в пресс-центре, я постояла во дворе Центра. «Регионалы» во дворе сумели создать очень душевную атмосферу. То тут, то там стояли, образуя замкнутые площадки, молодые люди с флагами «Регионов». В группах тусовались делегаты, которым их руководители громким шепотом потом обещали ресторан. «Виктор Федорович, это – глыба», – слышала я оценки делегатов в камеру. Харьковский мэр Михаил Добкин радостно приветствовал всех прогнозом, что скоро закончится «оранжевый террор» и будет победа, которую «мы все так долго ждали». Я поплелась в пресс-центр, возле одного из входов аккуратно переступая голубую дорожку. По обе стороны голубой дорожки по стойке смирно стояли люди.

– Лидера ждете? – спросила я главного постового у самого входа.

– Его, – почтительно ответил он.

– Встречаете, как патриарха, – постаралась я придать голосу максимальную серьезность.

– А как по-другому? – не внял моей иронии встречающий.

Фуршет, обставленный в пресс-центре, продолжал выражать отеческую заботу лидера оппозиции к прессе. Чего тут только не было – мяса полным-полно, маленькие огурчики, маслины. Изыск. Здесь было все, кроме натурального кофе, за которым я собственно и пришла. Купить близко его было негде. Но я утешилась беседой со знакомыми экспертами, пришедшими посмотреть на Виктора Федоровича скорее с политтехнологической точки зрения. Один из экспертов рассказывал о своей поездке в Иерусалим, мы стали говорить о визите патриарха и последних решениях Синода Московской патриархии, как тут вмешался молоденький и бойкий паренек:

– А вы что, выступаете за поместную церковь? – перебил он меня, – А сами в какую церковь ходите?

Я ответила, а потом выслушала короткий катехизический доклад о том, почему поместная церковь не нужна Украине. Мой новый собеседник был из какой-то церковной газеты.

– Козаче, если ты такой набожный, ты почему бутерброд с колбасой ешь, сегодня же пятница? – миролюбиво поинтересовалась я.

Парень положил бутерброд, начал еще одну проповедь про то, что пост – это вещь сегодня почти такая же ненужная, как и поместная церковь. Потом искренне перекрестился со словами: «Прости меня, Господи» и снова взял колбасу.

– Грешить и каяться – это по-нашему, – засмеялась я.

– А тебе зачем кофий натуральный, ты что со Львова? – простодушно спросил он.

– Нет. Мне просто пить растворимый невкусно.

Мне не хотелось ссориться с этим православным козачком.

Янукович выступал под диктовку гостей из России?

Но тут на экране появился Виктор Федорович. Он стоял на голубой дорожке. Звука не было. Потом экран раздвоился. И мы увидели бюст Януковича снизу, а ноги сверху. Как-то плоховато транслировали. Еще пара-тройка минут, и все наладилось. Короткое вступительное слово партийного функционера, депутата Владимира Рыбака, и Виктор Федорович начал речь.

Сказал про разругавшуюся власть, страну на грани дефолта. Потом помянул «незлым тихим словом» экспортированную, на его взгляд, Оранжевую революцию. Дальше – больше. «Майданный эксперимент, цветные революции», по мнению Виктора Федоровича, привели к ослаблению безопасности и стабильности во всех регионах, где они планировались. Ох, не зря к господину Януковичу приехали представители «Единой России», ну сто процентов это они ему писали эту часть доклада.

Вообще-то козырно, идти в президенты из оппозиции. Потому что все, что говорил Виктор Янукович об экономическом состоянии страны, было правдой. И вся критика, которую он посылал в адрес правительства, звучала обоснованно.

Чем «Украина для людей» отличается от «Украинского прорыва»?

Ну а то, что он обещал в своей программе «Украина для людей», мало чем отличалось по уровню популизма от «Украинского прорыва» или «Десяти шагов навстречу людям».

Вот, например, он обещал отдавать на бюджетное финансирование медицинской сферы до десяти процентов ВВП. (Правда, не уточнил, сколько будет это в гривнях). Я думала, что нужно провести реформу здравоохранения, а оказывается, просто нужно десять процентов от ВВП дать.

Само собой, Виктор Федорович обещал создать рабочие места. Любопытно, не пять ли миллионов? Если пять, то точно он скатал это у Ющенко образца 2005 года. Жаль, что не сказал, как будет создавать. Еще Виктор Федорович пообещал, что наши университеты войдут в пятисотку лучших университетов мира. Позвонила по знакомым ученым, они сказали, что в концовке так называемого шанхайского рейтинга ТОП-500 столько задрипанных университетов, что определенно есть шансы туда как-то вставить Украину. И на выполнение этого предвыборного обещания мы можем рассчитывать, если, конечно, Виктор Федорович сам не захочет там преподавать.

Раздел предвыборной программы, касающийся Вооруженных Сил, называется «Сильная армия». Виктор Федорович, который сначала заявил, что прорывы ему не нужны, он все будет делать постепенно, все же пообещал провести реформу и сказал, что уже с 2011 года ВС будут комплектоваться по контракту. Также пообещал обеспечить всех военных жильем. А лейтенанты, по Януковичу, должны будут получать жилье уже с первого года службы.

Военные эксперты, с которыми нам удалось связаться, считают, что получить контрактную армию, учитывая ее нынешнее состояние, абсолютно нереально. Чтобы армия просто выживала, нужно порядка двадцати миллиардов гривен в год, а чтобы набрать контрактников и обеспечить их жильем, нужно порядка сорока миллиардов гривен в год. И даже если бы такие деньги были найдены, армии было бы очень сложно в течение года их «проглотить».

Не исключено, что этот раздел прописывал оппозиционный министр обороны Александр Кузьмук. Но он не может не понимать нереальность поставленной задачи. Как Юлия Тимошенко в 2007 году обещала перевести Вооруженные Силы на контракт за два месяца, зная, что это невозможно, так и Янукович, осознавая, что это невозможно, обещает перевести армию на контракт за год. Нереально, потому, что сейчас нужно в финансовом и организационном плане поднять армию с колен. А на это даже по самым оптимистическим прогнозам нужно не менее пяти лет. Контрактная армия через год – это такой же популизм, как квартира каждому лейтенанту уже в первый год службы.

Еще Виктор Федорович пообещал сделать выборы по «открытым спискам». Это можно обещать, учитывая, что народ так пока и не понял, что при всех этих предлагаемых законопроектах «про открытые списки» степень влияния избирателя на место кандидата в списке практически не увеличится. И, естественно, пообещал снятие неприкосновенности с депутатов, судей и Президента – по законопроекту, предложенному его фракцией. Напомним, что этот проект потребует еще не менее двух сессий на рассмотрение, а депутата согласно нему можно будет арестовать только после вынесения обвинительного приговора.

Виктор Федорович сказал, что он выступает за внеблоковый статус Украины, за дружбу с Россией, но и за хорошие отношения с Америкой и Джи-20.

Регионам пообещал право проводить самостоятельную гуманитарную политику. И родная речь, и рідна мова будут одинаково почитаемы в Украине. (Так аккуратно он завуалировал обещание ввести второй государственный язык). Закончил лозунгом: с Богом к победе.

Когда звучал гимн Украины, не все гости из Москвы поднялись со стула

Через пятнадцать минут, после выступления гостей из России и парочки отечественных политиков, единогласно Виктор Янукович стал кандидатом в президенты.

Сзади отчаянно стали хлопать женщины. Они еще стали прикрикивать на журналистов: мол, почему вы не хлопаете.

– Здесь – пресс-центр, а мы не делегаты, – объяснила я.

– Ну и что? Давайте, хлопайте, – агрессивно заявила экзальтированная дама.

– У нас в Киеве журналисты не хлопают политическим лидерам, даже если они их поддерживают, – еще раз объяснила я, подумав, что женщина приехала из Донецка.

– Посмотри на нее – киевлянка! И сколько же лет ты киевлянка? А мы вот из Москвы, – победоносно сообщила моя собеседница.

– Это многое объясняет, – закончила я разговор.

Зазвучал Гимн Украины. Журналисты встали. Москвичка, не вставая со стула, стала рыться в сумочке.

Маша Мищенко,

Андрей Лавренюк (комментарий к выступлению Януковича о реформировании ВС)