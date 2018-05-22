Лавров выразил убеждение, что Украина не нападет на Россию

«Я убежден, что подобных намерений ни у кого нет. И, в последнюю очередь, у наших украинских друзей», – заявил министр иностранных дел РФ…

Главным пунктом визита нового министра иностранных дел Украины в Россию 23 октября стала личная встреча с его российским коллегой – Сергеем Лавровым.

В Дом приемов МИД России украинская делегация прибыла в достаточно узком составе. Кроме самого Петра Порошенко, официальный Киев представляли его первый заместитель Александр Хандогий, директор первого департамента украинского МИДа Леонид Осовалюк, руководство украинского посольства в России и еще несколько кадровых дипломатов рангом пониже.

С момента назначения его главным дипломатом страны Порошенко демонстрирует завидную бодрость духа. За не полных две недели в должности главы МИД – пять разноформатных визитов: от Брюсселя до Москвы с остановкой в Минске. Во время московского визита президентского кума Виктор Ющенко присвоил ему дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла...

Среди российских и иностранных журналистов, аккредитованных в Москве, визит нового украинского министра вызвал недюжинный интерес. Запечатлеть встречу Порошенко с главой МИД РФ пришло не меньше телевизионщиков, чем на недавнюю встречу господина Лаврова с госсекретарем США Хилари Клинтон.

Сам же Петр Алексеевич решительно демонстрировал активность. Быстро войдя в зал для пресс-конференций, он прошел к столу, обрамленному сзади стоящими украинским и российским флагами и… чуть было не сел под российский триколор. На помощь пришел Лавров, и небольшое недоразумение осталось почти незамеченным…

Как стало известно по итогам личной беседы Порошенко и Лаврова и двухсторонних переговоров в составе делегаций, стороны успели обсудить практически все проблемные темы – от Черноморского флота до спорных страниц общей истории.

Без внимания не осталось и последние инициативы России в оборонной сфере. Речь идет о новой военной доктрине России, предусматривающей «нанесения превентивного ядерного удара по противнику», а также о поправках в закон «Об обороне», которые расширяют возможности российской армии за границами РФ. Лавров заявил, что эти документы не выйдут за нормы международного права (и на том спасибо), а все процедуры будут опираться на Устав ООН: применение силы допустимо лишь по решению Совбеза ООН как мера самообороны в случае вооруженного нападения.

– Я убежден, что подобных намерений ни у кого нет. И, в последнюю очередь, у наших украинских друзей, – подчеркнул Сергей Лавров.

Украинскую сторону разъяснения МИД РФ полностью удовлетворили, сказал, в свою очередь, Порошенко. Впрочем, ему все-таки пришлось заверить российскую прессу, что позиция МИД согласована, и внутриполитических разногласий по ключевым вопросам в отношении РФ в Украине нет.

– Могу вас заверить, что в эффективном равноправном партнерстве и стратегическом отношении Украины к РФ сегодня заинтересованы все без исключения ветви власти страны – Президент, премьер, парламент, оппозиция, – заявил Порошенко.

Впрочем, как отмечают наблюдатели, главным достижением встречи глав МИД России и Украины стало все же то, что диалог сторон стал более «конструктивным» (никто, правда, не знает, что означает это слово. - Ред .).

– Министры действительно прониклись глубокой личной симпатией друг другу, что очень важно в таких делах. Лавров и Порошенко провели незапланированную встречу теа-а-тет. А переговоры в формате делегаций затянулись на час. Хотя, это очевидно, учитывая объем накопившихся вопросов, – отметил в комментарии УНИАН один из участников переговоров – представитель российской стороны.

Лавров и Порошенко пообещали даже вести согласованную информационную политику по формированию позитивного имиджа обеих стран среди населения, а все проблемы впредь обсуждать за столом переговоров, а не через СМИ.

Роман Цимбалюк, Москва

Op-Ed. Получится ли? Верится с трудом… Учитывая прорву, которая растет между странами, избравшими различные пути развития, по-разному воспринимающими демократию и рыночную экономику. Вряд ли эта «конструктивность» будет зависеть от результатов президентских выборов в Украине, как многие в России полагают.

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