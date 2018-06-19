Депутат Власенко: Вся информация, распространенная Коноваловым, недостоверна

Я понимаю ваше желание меня разговорить. Но я ничего больше не буду комментировать... Иск относительно этой недостоверной информации уже готовится и будет подан в понедельник... Народный депутат Украины (БЮТ) Сергей ВЛАСЕНКО в понедельник подаст иск к адвокату Валерию КОНОВАЛОВУ, который предоставляет адвокатские услуги пострадавшей по делу о развращении детей Елене ПОЛЮХОВИЧ. Об этом он заявил в интервью УНИАН в ответ на просьбу корреспондента прокомментировать его участие в переговорах с адвокатами В.КОНОВАЛОВЫМ и Андреем ЦИГАНКОВЫМ (который тоже выступает в интересах О.Полюхович).

Ранее сообщалось, что адвокаты встречались с народными депутатами С.Власенко и Русланом БОГДАНОМ для обсуждения дела о развращении детей, к которому, по данным СМИ, якобы причастны отдельные депутаты. Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что адвокаты требовали от депутатов 2 миллиона долларов, адвокаты опровергли его обвинение. Кроме того, В.Коновалов заявил журналистам, что инициатором встречи выступал именно С.Власенко.

В то же время С.Власенко отказался комментировать переговоры с адвокатами. Все, о чем говорит В.Коновалов, отметил он, «в части, касающейся моего участия в этом деле, является недостоверной информацией”. На вопрос журналиста, что именно является недостоверным, депутат не ответил.

«Иск относительно этой недостоверной информации уже готовится и будет подан в понедельник, – отметил он. – А все остальное пусть решается в пределах уголовного дела».

«Дело в том, что есть такая вещь, как тайна следствия, – объяснил он. – И я бы не хотел ее разглашать и находиться в ситуации, что кто-то меня сможет в этом обвинить. Но не нужно быть большим специалистом, чтобы сопоставить два заявления: заявление А.Циганкова и заявление В.Коновалова – они между собой не стыкуются».

По просьбе уточнить, что именно в их заявлениях не стыкуется, С.Власенко ответил: «Я понимаю ваше желание меня разговорить. Но я ничего больше не буду комментировать. Еще раз подчеркиваю, все, что сказал господин Валерий КОНОВАЛОВ относительно моего участия в этой ситуации, является недостоверной информацией. К сожалению, агентство УНИАН будет соответчиком. Я не вижу смысла что-то еще комментировать».

С.Власенко подтвердил свое знакомство с В. КОНОВАЛОВЫМ, однако на вопрос, ведет ли он с ним общие дела юридического характера, ответил: «Вот этого не надо, я знаю ваши журналистские штучки».

В то же время народный депутат сказал, что не имеет к агентству УНИАН никаких претензий.

«Я не имею к вам никаких претензий и не говорю, что вы не обращались ко мне с предложением выразить свою позицию. Тут вы поступили абсолютно корректно».