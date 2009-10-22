Тигипко считает, что металлурги нашли правильную стратегию

Претендент на пост Президента Сергей ТИГИПКО считает правильной стратегию украинских металлургов по приобретению за рубежом компаний по производству коксующегося угля.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии С.ТИГИПКО по поводу заявления крупнейшей металлургической компании страны «Метинвест» о планах импорта коксующегося угля из США. В частности, компания до конца года завезет 200 тыс. тонн сырья, изготовленного на принадлежащем ей угольном предприятии United Coal.

«Отечественные металлургические компании достаточно крепкие, чтобы покупать сырьевые активы за рубежом и производить готовую продукцию в Украине. Государство должно способствовать этому, стимулируя спрос на металл на внутреннем рынке», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

По его словам, Украина ощущает дефицит коксующегося угля, и приобретение за рубежом компаний, которые его производят, - правильная стратегия украинских металлургов. “Главное, что центром производства стали остается Украина», - считает С.ТИГИПКО.

По его мнению, такие проекты доказывают, что Украина не должна быть, и не будет сырьевым придатком крупнейших металлургических компаний мира. «Переработка сырья – это хорошо, но нужно идти дальше - наладить выпуск качественной автомобильной и корабельной стали, металлопродукции, которая используется в производстве бытовой техники. Сейчас спрос на нее в Украине крайне низкий. И здесь свое слово должно сказать государство, всячески стимулируя рост предприятий машиностроения», - отметил С.ТИГИПКО.