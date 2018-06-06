Почему главные часы Украины показывают время 12:74?

Приняв как можно более ехидные выражения лиц, мы направились в Дом профсоюзов, чтобы с издевкой спросить у местных работников: «Почему же вы, дорогие, неправильное время всей стране показываете? У вас на часах сколько? 12:74. А уже 12:78». Действительно, люди, проходящие по Крещатику, могут заметить, что самые большие часы Украины уже в течение последних нескольких дней изрядно «подглючивает». Причем час-то показывает правильно, а с минутами творится что-то странное: здесь могут появиться самые разные числа – и 64, и 77, и 92.

–Вы далеко не первые, кто за эти дни заинтересовался странными цифрами на табло, – говорит Дмитрий Ямцун, директор ООО «Радолта», которое управляет работой этих часов.

Все оказалось очень просто. Это не «глюки», странное время – результат рекламы в том виде, в каком ее захотела видеть одна из компаний мобильной связи. И если смотреть не только на цифры, но и читать пояснения, которые появляются сразу же после них, это можно понять.

Сегодня уже Киев невозможно представить без часов, венчающих здание, находящееся по адресу Майдан Независимости, 2. А появилось там это табло в 1980-ом, сделано же оно было на Винницком конструкторском бюро инфотехники.

Дмитрий Ямцун работает здесь с девяностого года. Когда его принимали на работу, то раскручивали на специальном кресле, проверяя таким образом вестибулярный аппарат. Начальнику часов необходимо подниматься на Биг-Бен каждый час, чтобы проверить, все ли там в порядке. А у человека со слабым вестибулярным аппаратом может закружиться голова.

Рассказывают, что часы планировали делать так, чтобы время на них было видно тогдашнему руководителю Украины Владимиру Щербицкому из его кабинета в здании, где сейчас находится Секретариат Президента. Сверял ли он время по этим часам и сверяет ли по ним свою жизнь Ющенко, сказать трудно, но в годы социализма по ним ориентировались военные при проведении парадов. Запустили Биг-Бен в ход со второй попытки: с первого раза не получилось, поскольку светофильтры табло оказались блестящими. Пришлось покрывать матом, для чего их специально возили на завод на Урал. Опять же покрыть с первого раза не получилось, пришлось покрывать дважды. Эти подробности Дмитрию Ямцуну рассказали бывшие сотрудники Винницкого конструкторского бюро инфотехники, два года назад жившие в Доме профсоюзов во время Помаранчевой революции.

Сегодня самые большие часы Украины обслуживает восемь человек. Работа посменная, но не круглосуточная. Если заметили, ночью часы ничего не показывают. Просто они так устроены, что восемь часов в сутки должны отдыхать. Двадцать шесть лет назад эти часы считались едва ли не чудом техники, сегодня же Биг Бен – старенький, механизмы, которые им руководят, – продукты вчерашнего дня.

На каждой из четырех сторон часов находится восемнадцать тысяч лампочек. И работники ООО «Радолта» тщательно следят за тем, чтобы на табло не было ни «мух» – это когда зажигаются лишние лампы, ни дырок – когда те или иные лампы не горят. За час работы Биг-Бен, являющийся собственностью украинских профсоюзов, потребляет 500 киловатт электричества. Глядя со стороны, не скажешь, что ширина табло семь метров двадцать сантиметров, высота – четыре тридцать. Киевский Биг-Бен хоть и самые большие часы страны, но никакого официального статуса не имеют.

– И это плохо, – отмечает Дмитрий Ямцун. – Если бы нашим часам присвоили статус главных часов Украины, тогда можно было бы рассчитывать на какую-либо помощь со стороны государства, пока же крутимся сами. Главные поступления идут от рекламы. Мы также даем объявления о театральных премьерах, но делаем это бесплатно, по своей воле. Кстати сказать, мы не обязаны ничего показывать. Тем не менее, показываем – и время, и температуру, и число. Делаем это по доброй воле.

– А вы можете попросить Президента помочь.

– Как?

– Напишите на табло: «Виктор Андреевич, просим придать нашим часам статус главных часов Украины». Может, с Банковой увидит.

– Наверное, так и придется сделать.

Так или иначе, к Новому году рекламные «глюки» закончатся, и – будьте спокойны – четыре нуля, возвещающие приход первого дня 2007-го, на киевском Биг-Бене появятся вовремя.

Антон Зикора