Эксперт: украинцы получают жестокую прививку от политических скандалов

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА считает, что главной мотивацией при голосовании на президентских выборах будет оценка реальных действий и профессионального потенциала кандидата, тогда как «эмоциональная чувствительность» избирателя к разного рода скандальным технологиям атрофируется еще до первого тура выборов.

Об этом говорится в комментарии В.БАЛЫ, текст которого передан УНИАН.

«Отечественный избиратель сейчас получает жесткую и болезненную прививку от деструктивных технологий. Можно не сомневаться, что еще до начала самого процесса голосования в первом туре способность электората воспринимать деструктивные технологии, его чувствительность к скандалам атрофируется. И в этом случае на первый план выйдут рациональные мотивы: люди станут оценивать кандидатов не на эмоциональном уровне, а с точки зрения возможностей кандидата улучшить ситуацию в стране в уже краткосрочной перспективе», - убежден эксперт.

В то же время, по мнению В.БАЛЫ, еще одним важным последствием скандалов на выборах станет снижение доверия общества к институтам власти и политикам.

«На выборах это может вылиться в снижение явки и повышению процента голосов, отданных «против всех». В этом случае выиграет тот, чей избиратель окажется более дисциплинированным и мотивированным», - считает директор АМС.