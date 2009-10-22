НСЖУ: у БЮТ чешутся руки натянуть-таки уздечку на свободу слова

В Национальном союзе журналистов Украины заявляют об очередном посягательстве на демократические профессиональные принципы журналистской деятельности и свободу слова со стороны депутата от Блока Юлии Тимошенко Андрея ПОРТНОВА, имеющем место в рамках судебного процесса против газеты “Україна молода”.

Это подчеркивается в переданном УНИАН заявлении председателя Национального союза журналистов Украины Игоря ЛУБЧЕНКО.

Он напоминает о недавнем резонансном постановлении Печерского районного суда г. Киева “о запрете критиковать деятельность нынешнего правительства”, после острой критики которого со стороны журналистов и общественности представители БЮТ отозвали свой иск.

”Но руки этой политической силы, похоже, чешутся, чтобы натянуть-таки уздечку на свободу слова. Это еще раз продемонстрировало рассмотрение в Печерском суде иска народного депутата А.ПОРТНОВА к Генеральной прокуратуре Украины, “України молодої” и ее редактору”, - заявляет И.ЛУБЧЕНКО.

Как напоминается, в марте этого года «Україна молода» опубликовала статью о якобы причастности народного депутата Андрея ПОРТНОВА к деятельности рейдерской группировки Александра КАПИТОНОВА («Капитошки») и смерти прокурора Днепропетровской области Владимира Шубы. Печерский районный суд Киева удовлетворил иск члена фракции БЮТ А.ПОРТНОВА к газете «Україна молода», которая распространяла обвинения против народного депутата.

По убеждению И.ЛУБЧЕНКО, “решение по иску принято в отсутствие ответчиков, отклонено ходатайство адвоката “України молодої” о привлечении к рассмотрению автора публикации, вызвавшей гнев господина ПОРТНОВА и все остальные ходатайства ответчика”.

Как отметил И.ЛУБЧЕНКО, бесспорно, издание “Україна молода” обратится с апелляцией на это решение.

”Но тревогу вызывает другое, а именно – позиция Елены ИСАЕВСКОЙ, адвоката А.ПОРТНОВА. Она заявила, как утверждают СМИ и интернет-сайты, “в отношении главного редактора карманной хоружевской газеты Михаила ДОРОШЕНКО будет проведен комплекс мероприятий, направленных на полное лишение личного имущества в рамках новых гражданских исков народного депутата против главного редактора газеты”, - цитирует И.ЛУБЧЕНКО.

В связи с этим, он выразил мнение, что газете “Україна молода” нужно было бы обратиться с заявлением в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры относительно нарушения госпожой ИСАЕВСКОЙ адвокатской этики и с иском в суд о том, что она порочит газету”. “А что касается «полного лишения личного имущества...» - коллеги, имейте в виду, что ожидает журналистику и свободу слова в нашем государстве, если власть будут вершить господин ПОРТНОВ и его единомышленники. И тогда попытка запретить критику нынешнего правительства покажется нежными цветочками”, - предупреждает председатель НСЖУ.