Изменения к закону о выборах Президента ВР отложила в долгий ящик

Верховная Рада Украины рассмотрит законопроекты об изменениях к закону о выборах Президента 3 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил председатель парламента Владимир ЛИТВИН. Он отметил, что соответствующее решение было принято сегодня на заседании Согласительного совета.

«Что касается внесения изменений в закон о выборах Президента, то этот вопрос будет поставлен 3 ноября», - сказал он.

До этого времени, по словам спикера, депутаты будут иметь возможность активно поработать над этими законопроектами с тем, чтобы выйти на согласованный проект изменений.

В.ЛИТВИН также отметил, что сегодня парламент планирует заслушать авторов законопроектов о внесении изменений в Конституцию и по результатам этих докладов принять соответствующие решения о возможности направления законопроектов в Конституционный Суд.

Как сообщал УНИАН, 20 октября Конституционный Суд по представлению главы государства признал не отвечающими Основному Закону шесть положений закона «О выборах Президента Украины» в редакции, принятой Верховной Радой 21 августа 2009 года.