Одному из адвокатов в деле об изнасиловании детей угрожает милиция?

11:51, 22 октября 2009
Политика
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Коновалова вызвали в УБОП

Адвокат Валерий КОНОВАЛОВ, защищающий интересы матери пострадавших от насилия детей, заявляет о беспрецедентном давлении на него со стороны органов Министерства внутренних дел Украины. Об этом В.КОНОВАЛОВ заявил в интервью УНИАН.

Напомним, что глава МВД Юрий ЛУЦЕНКО обвинил адвоката потерпевшей Елены ПОЛЮХОВИЧ в том, что он якобы вымогал взятку у народного депутата Украины Руслана БОГДАНА. 21 октября на пресс-конференции адвокат потерпевшей Андрей ЦЫГАНКОВ рассказал журналистам о своих встречах с народными депутатами Украины Сергеем ВЛАСЕНКО и Р.БОГДАНОМ, организовывали которые С.ВЛАСЕНКО и адвокат В.КОНОВАЛОВ.

По словам А.ЦЫГАНКОВА, его коллега В.КОНОВАЛОВ на протяжении последних месяцев живо участвовал в этом деле. С ним часто советовался А.ЦЫГАНКОВ, он лично встречался с Е.ПОЛЮХОВИЧ. Кроме того, со вчерашнего дня, после поступления угроз в адрес адвокатов, они заключили договоренность, что в случае, если А.ЦЫГАНКОВА задержат, ее адвокатом будет выступать В.КОНОВАЛОВ.

В интервью УНИАН В.КОНОВАЛОВ сообщил, что сразу после пресс-конференции А.ЦЫГАНКОВА его по мобильному телефону предупредили, чтобы он не выходил на пресс-конференцию. А если он выйдет, то «по тебе возбуждаться дело уже по совсем другим эпизодам». В.КОНОВАЛОВ сообщил, что сегодня утром ему позвонил клиент, которого он не видел несколько лет, с заявлением, что адвокат угрожает его сыну. Адвокат считает это продолжением прозвучавшей угрозы и своеобразным шантажом.

«Последние несколько дней возле моего дома стояла милицейская машина, - рассказал В.КОНОВАЛОВ. – Я был пару дней в командировке, они по домофону говорили с моей женой, представившись милицией. В период, когда меня нет в Киеве, моих детей обычно отвозит в школу и забирает водитель. В этот раз, увидев мою дочь, она высокого роста, они (представители милиции) буквально стали вытягивать ее из машины. А когда водитель стал ее защищать, они уточнили, что им нужна Ольга КОНОВАЛОВА – моя жена».

В.КОНОВАЛОВ сообщил, что сегодня его обязали к 14.00. прийти в УБОП Министерства внутренних дел. Как ему сообщили, это не допрос, но прийти он должен обязательно. В.КОНОВАЛОВ сказал, что перед этим он готов дать короткий брифинг для прессы.

 

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