Депутат от БЮТ настаивает, что у него таки требовали 2 млн. долл.

Народный депутат от БЮТ Руслан БОГДАН настаивает, что адвокат пострадавших по делу об изнасиловании детей Андрей ЦЫГАНКОВ требовал у него 2 млн. долл. в обмен на отказ от свидетельств против него.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Блока Юлии Тимошенко.

По словам Р.БОГДАНА, заявления адвоката потерпевшей по делу об изнасиловании детей А.ЦЫГАНКОВА, озвученные вчера на пресс-конференции, искажают реальные факты, являются откровенной ложью и содержат клевету на него.

Р.БОГДАН сообщил, что действительно встречался с А.ЦЫГАНКОВЫМ по личной просьбе адвоката. Во время встречи А.ЦЫГАНКОВ, по словам депутата, предложил в обмен на отказ от показаний потерпевшей стороны против Р.БОГДАНА уплатить 2 миллиона и, таким образом, депутат будет выведен из фигурантов дела.

«После того, как ЦЫГАНКОВ по телефону предложил встретиться, я сразу обратился с заявлением в правоохранительные органы. Как я теперь понимаю, на его основании министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО выступил с заявлением в Верховной Раде», - сказал Р.БОГДАН.

По его словам, именно после выступления министра адвокат испугался и запаниковал. «Очевидно, что откровенный «прокол» адвоката не мог понравиться и его высокопоставленным заказчикам. Нужно было спасать ситуацию. Кроме того, страх перед ответственностью за криминальное преступление, за грубый шантаж заставил ЦЫГАНКОВА выйти на пресс-конференцию», - отметил Р.БОГДАН.

«Больше всего поражает то, - сказал Р.БОГДАН, – что человек, который, в принципе, не имеет права называть себя ни порядочным человеком, ни профессиональным юристом, имеет нахальство апеллировать к человеческой морали и достоинству».

«В деле защиты семьи потерпевших господина ЦЫГАНКОВА интересует единственное - как побольше заработать денег. Вчерашняя пресс-конференция продемонстрировала: так называемому адвокату перешла роль главного шута в циничной предвыборной афере, которую режиссируют некоторые кандидаты из других политических сил, уже сегодня примеряющие на себя должность Президента Украины. При этом, сами эти «кандидаты» делают все возможное, чтобы скрыть свое криминальное прошлое», - отметил Р.БОГДАН.

По словам депутата, главная причина, по которой его пытаются сделать одним из фигурантов дела, – это принадлежность к команде Блока Юлии Тимошенко.

Р.БОГДАН еще раз подчеркнул, что заявление министра Ю.ЛУЦЕНКО в парламенте о требовании А.ЦЫГАНКОВЫМ суммы в 2 млн. дол. является правдивым.

«Я не боюсь никаких полиграфов, или каких-либо экспертиз. Если у кого-то и возникают какие-то сомнения, то я не могу не верить самому себе. Все встречи, которые были с ЦЫГАНКОВЫМ, проходили под контролем милиции. По этому факту возбуждено новое уголовное дело. Именно поэтому я не имею права что-либо комментировать. Следующую информацию общественность получит уже от представителей милиции по результатам их работы», - отметил в своем комментарии Р.БОГДАН.

Как сообщал УНИАН, 20 октября Ю.ЛУЦЕНКО заявил о том, что адвокат потерпевшей по делу о развращении детей вымогал у депутата БЮТ 2 млн. дол.

В свою очередь, адвокат А.ЦЫГАНКОВ опроверг это заявление министра внутренних дел.