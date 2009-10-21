Зварич пугает тех, кто его прослушивал, обращением в ФБР

Народный депутат Украины Роман ЗВАРИЧ (фракция “Наша Украина – Народная самооборона” просит Генеральную прокуратуру Украины возбудить уголовное дело по факту незаконного прослушивания его телефонных разговоров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сообщил журналистам сегодня на брифинге в Верховной Раде Украины.

Р.ЗВАРИЧ отметил, что в 2004 году он действительно имел телефонный разговор с женой своего брата Мартой ЛОПАТИНСКОЙ-ЗВАРИЧ, который работает врачом и проживает в США. По словам депутата, тогда он просил М.ЛОПАТИНСКУЮ посодействовать в поисках клиники или лаборатории, которая могла бы провести обстоятельное исследование крови тогдашнего кандидата на пост Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и определить, чем именно он был отравлен.

Однако заметил Р.ЗВАРИЧ, запись этого телефонного разговора непонятным образом попала в распоряжение Временной следственной комиссии Верховной Рады, которая пытается установить, на самом ли деле В.ЮЩЕНКО был отравлен.

При этом Р.ЗВАРИЧ напомнил, что руководители этой комиссии, депутаты, представляющие Партию регионов, Владимир СИВКОВИЧ и Нестор ШУФРИЧ, квалифицировали этот разговор как беседу жены Президента В.ЮЩЕНКО Екатерины с неизвестным мужчиной, предметом которой, по их показаниям, было «обогащение» крови В.ЮЩЕНКО диоксином с целью представить его болезнь как отравление.

Р.ЗВАРИЧ сказал, что в разговоре с В.СИВКОВИЧЕМ он подтвердил, что в записи телефонного разговора фигурирует именно его голос и голос жены брата, а не Е.ЮЩЕНКО.

Однако В.СИВКОВИЧ сказал, что в материалах комиссии речь идет совершенно о другом телефонном разговоре, при этом не уточнил, о каком именно.

Исходя из этого, Р.ЗВАРИЧ обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело по факту незаконного прослушивания телефонных разговоров народного депутата.

Он добавил, что обратился в Генпрокуратуру с такой просьбой еще неделю тому назад, однако до сих пор не получил никакого ответа.

Р.ЗВАРИЧ также сообщил, что жена его брата М.ЛОПАТИНСКАЯ, со своей стороны, также намерена обратиться в ФБР с просьбой возбудить дело по факту незаконного прослушивания ее разговоров.

Как сообщалось, 22 сентября с.г. Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования обстоятельств отравления В.ЮЩЕНКО заявила о фальсификации отравление В.ЮЩЕНКО диоксином, и обратилась в Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины с требованием возбудить уголовное дело по этому факту.

“ВСК ВР вынуждена заявить, что факт отравления В.ЮЩЕНКО диоксином был фальсифицирован. Комиссия имеет достаточно доказательств, которые подтверждают факт манипуляции с экспертизами образцов крови В.ЮЩЕНКО”, – говорится в сообщении пресс-службы ВСК.

Временная следственная комиссия отмечала, что “представитель близкого окружения В.ЮЩЕНКО в 2004 году Р.ЗВАРИЧ неоднократно в своих интервью подтверждал, что возил образцы крови ЮЩЕНКО в Соединенные Штаты. Вместе с тем, у Комиссии есть документальные доказательства того, что супруга Президента Екатерина ЮЩЕНКО во время избирательной кампании 2004 года консультировалась и получала помощь от представителей спецслужб Соединенных Штатов”.

Как отмечают в ВСК, в распоряжении комиссии есть аудиозапись разговора гражданки по имени Марта с сотрудником иностранной разведки якобы Романом. Разговор велся на английском и состоялся в октябре 2004 года.

9 октября генпрокурор Александр МЕДВЕДЬКО сообщил, что Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины, которую возглавляет народный депутат В.СИВКОВИЧ, не предоставляет на запрос Генпрокуратуры собранные ею материалы, в которых говорится, что якобы отравление Виктора ЮЩЕНКО было фальсифицировано.

«Я считаю, что это, мягко говоря, не соответствует действительности, Тем не менее, мы обратились к В.СИВКОВИЧУ, но он нам ничего не предоставил», - сказал А.МЕДВЕДЬКО, отметив при этом, что следователи прокуратуры изъяли из Одесского центра судебных экспертиз результаты исследований разговора между некоторыми лицами «Марта - Роман», изучают их, в том числе изучают материалы, которые появлялись в СМИ.