Ющенко просит прекратить спекуляции вокруг скандала с развращением детей

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает прекратить все спекуляции вокруг последних событий, связанных с половыми преступлениями в отношении несовершеннолетних.

Как передает корреспондент УНИАН, эту позицию В.ЮЩЕНКО обнародовала сегодня на брифинге пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, глава государства вынужден констатировать, что цинизм и беспринципность как политиков, так и некоторых высокопоставленных должностных лиц, в частности правоохранительных органов, уже выходят за пределы обычной человечности.

“В нагромождении политических заявлений и версий последнего времени можно увидеть только одно: политиков не интересует судьба пострадавших детей; вопреки всем писаным и неписаным правилам раскрываются даже их имена и шокирующие подробности преступлений», - говорится в заявлении В.ЮЩЕНКО.

По мнению Президента, такое нездоровое поведение политиков и некоторых руководителей правоохранительных органов – позор и для них самих, и для политических сил, которые они представляют или поддерживают.

Президент отмечает, что ответственная позиция относительно этих ужасных преступлений может быть единственной. Она заключается в том, что при наличии определенных сведений или доказательств необходимо обращаться в правоохранительные органы, но не делать при этом громких заявлений и не создавать политических поводов на чужом горе.

И.ВАННИКОВА также напомнила, что на прошлой неделе Президент призвал правоохранительные органы объединить усилия в расследовании этого дела и теперь ожидает отчета о ходе и результатах следствия.