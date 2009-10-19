Выборы-2010 в Украине эксперт считает войной на поражение

Официально стартовавшая кампания по выборам Президента Украины будет наиболее жесткой с точки зрения повышения мотивации избирателя, поскольку, согласно данным социологических опросов, около 25% избирателей все еще не приняли решение, за кого из кандидатов в президенты отдадут свои голоса.

Такое мнение высказал заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ в комментарии, переданном агентству УНИАН.

По его мнению, деструктивные политтехнологии, которые наблюдают сейчас украинцы и вся мировая общественность, провоцируют занижение ценности человеческой жизни и моральных устоев общества.

В частности, в контексте обнародования народным депутатом от Партии регионов Вадимом КОЛЕСНИЧЕНКО информации о том, что якобы в «Артеке» происходили факты растления малолетних, причем с участием высокопоставленных должностных лиц, А.ГОЛОБУЦКИЙ заявил: «Критичность мотивации избирателя на этих выборах достигла того уровня, за которым – беспредел, человеческие жизни и падение моральных устоев цивилизованного общества. Если кампания стартует с настолько жестких информационных войн, то чего можно ожидать под конец избирательной гонки? Если поддерживать степень критичности выбора до конца избирательной кампании, страну ожидают разного рода «террористические акты» и все новые откровения, облаченные в PR-скандалы».

При этом, считает А.ГОЛОБУЦКИЙ, остановить маховик «информационной войны на поражение» на этих выборах невозможно.

«Выборы-2010 в Украине – это война на поражение, в которой мотивация взять реванш лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА не знает преград. Впрочем, надо сказать, большинство кандидатов ведут откровенно деструктивные кампании, не предлагая созидательной составляющей – конкретного плана выхода из кризиса или стратегии развития страны. Можно выиграть выборы на отрицании, негативе, компромате и грязи, но при этом невозможно стать лидером нации, ее моральным авторитетом и эффективным главой государства», - считает А.ГОЛОБУЦКИЙ.