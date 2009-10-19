Изменил ли скандал с Артеком отношение украинцев к партиям (опрос)

Большинство украинцев возмущены скандалом, связанным с делом о развращении детей, но осуждают тех, кто распространил эту информацию до окончания следствия.

Об этом свидетельствует телефонный опрос, проведенный Институтом проблем управления имени Горшенина с 17 по 18 октября 2009 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Института Горшенина, всеукраинское исследование свидетельствует, что подавляющее большинство украинцев (78,5%) слышали о скандале с развращением детей, который связывают с лагерем «Артек». Ничего не слышали об этом деле 21,4% опрошенных, а 0,1% – затруднились ответить на данный вопрос.

Большинство граждан Украины (69,1%) считают, что народные депутаты и СМИ не имели права обнародовать информацию о данном деле до окончания следствия и принятия судом решения о виновности подозреваемых. Противоположной точки зрения придерживаются 18% опрошенных, а 12,9% затруднились ответить на этот вопрос.

По мнению более чем половины украинцев (51,1%), обвинения народных депутатов от БЮТ, которые якобы замешаны в скандале вокруг «Артека», - это «грязные политические игры». Справедливыми такие обвинения считают только 13,4% опрошенных, а около трети респондентов (35,5%) затруднились с оценкой справедливости обвинений.

В то же время, большинство украинцев (78,9%) не поменяли отношения к Блоку Юлии Тимошенко после скандала с «Артеком». В соответствии с опросом, стали относиться к БЮТ хуже 11,3% опрошенных, а 2,7% отметили, что их отношение к БЮТ улучшилось. Затруднились ответить на данный вопрос 7,1% респондентов.

Большинство опрошенных (79,9%) также не изменили своего отношения к Партии регионов, депутаты которой первыми распространили информацию про этот скандал. Заявили о том, что отношение к Партии регионов у них стало хуже, только 9,6%. Утверждают, что их отношение к ПР улучшилось 3,4%, а 7,1% респондентов затруднились ответить на данный вопрос.

*** Телефонный опрос на тему: «Скандал вокруг лагеря «Артек» был проведен Институтом Горшенина с 17 по 18 октября 2009 г. Всего, согласно случайной выборке, было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областных центрах Украины. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.