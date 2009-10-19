В блоке Кличко напомнили, что Черновецкий обещал дворникам по 2000

За три года ничего из того, что обещал Черновецкий или его блок, добывая в борьбе власть, не было выполнено. Об этом один из лидеров Блока Виталия Кличко, лидер Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский заявил в эфире передачи «Шустер LIVE» на телеканале «Украина».

По словам оппозиционного политика, в своей предвыборной программе Черновецкий обещал самые низкие тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Однако после его прихода они трижды поднимались.

«На последней сессии буквально с боями нашей политической силе удалось добиться снижения тарифов до уровня июня 2009», - отметил Дмитрий Андриевский.

«Черновецкий обещал повысить заработную плату работникам образования минимум в два раза за счет стопроцентной муниципальной надбавки. То же касалось и врачей. А дворникам вообще обещались две тысячи зарплаты», - заявил он.

Однако ни одно обещание, по убеждению депутата, не было выполнено, и киевляне это, бесспорно, знают, утверждает политик.

По мнению Дмитрия Андриевского, лишь благодаря последовательной работе Блока Кличко стало возможным снижение тарифов.

«От нашей фракции мы на первую сессию в сентябре подготовили проект решения о снижении незаконных тарифов и там четко указали, что нужно ввести мораторий, вернуть людям деньги, которые они дополнительно оплатили. Мы собрали десять тысяч подписей. А тысяча подписей – это уже местная инициатива. Но Черновецкий нам отказал. Мы четко сказали: до той поры, пока этот вопрос не будет проголосован, мы сессии работать не дадим», - заявил политик.