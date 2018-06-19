Вехи недели. Скандал с педофилами затмил все остальное
Ющенко подсчитывает достижения на своем посту... Янукович мечется между соблазном создать коалицию и опасением угодить в ловушку... Тимошенко посещает святые места...
Ющенко накануне старта избирательной кампании подсчитывает достижения на своем посту... Янукович мечется между соблазном создать коалицию и опасением угодить в ловушку... Тимошенко посещает святые места...
Верите ли вы, что педофилами могут быть представители только одной политической силы, а их оппоненты разоблачают ужасное преступление накануне старта президентской кампании исключительно из-за стремления добиться справедливости? Если не верите, то вскоре вас постараются в этом убедить. Трибуна Верховной Рады в ближайшее время не будет блокироваться, а сам парламент станет чем-то вроде военно-полевого суда, готового выносить приговоры и приводить их в исполнении буквально на поле боя. В данном случае – политической схватки. Для разминки ретивые парламентарии обнародовали имена мальчика и девочки, ставшей жертвами извращенцев. Украина пребывает в шоковом состоянии – от результатов экспертизы, от грязных предположений, от хладнокровного цинизма тех, кто «консервировал» дело, дабы раскрыть его поближе к старту президентской кампании, и тех, кто опасается потерять свои кресла.
Скандал с педофилами, вне всякого сомнения, повлияет на ход президентской кампании. Самое страшное – если он станет ее своеобразным камертоном, откроет сезон выброса неконтролируемого и беспощадного в своей разнузданности компромата. При таком раскладе о политической ситуации в Украине можно будет сказать только одно: ко второму туру президентских выборов вся страна полностью будет покрыта вязкой компроматной массой, и центром удара станут штабы кандидатов в президенты.
|Юлия Тимошенко у Стены Плача в Иерусалиме, 17 октября. Тимошенко побывала в Иерусалиме как частное лицо ”перед таким трудным испытанием, как президентская кампания”
Не менее энергично готовится к президентским выборам Виктор Ющенко. Действующий глава государства пообещал в Бельгии, что они пройдут открыто и демократично. Пока же президентские протоколисты подбирают события с участием Виктора Андреевича с прицелом на национал-демократический электорат. И празднование Покровы на Волыни, и открытие восстановленной резиденции Богдана Хмельницкого в Чигирине позволили Ющенко не только попенять нынешней «непатриотичной» власти, но и назвать своим основным достижением на президентском посту восстановление исторической памяти украинцев.
|Андрей Кислинский
Заметно оживился другой силовик. Пару лет назад бывший президентским фаворитом Юрий Луценко сегодня пеняет Виктору Ющенко за необъективную оценку работы МВД. Ее причины Юрий Витальевич видит в стремлении главы государства дезорганизовать работу милицейского ведомства. Если Ющенко и вправду имеет такие планы, то ему не стоит прилагать усилия к отставке Луценко: тот без посторонней помощи уверенно превращается в министра политической целесообразности.
|Виктор Янукович
Евгений Магда