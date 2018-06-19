Вехи недели. Скандал с педофилами затмил все остальное

Ющенко накануне старта избирательной кампании подсчитывает достижения на своем посту... Янукович мечется между соблазном создать коалицию и опасением угодить в ловушку... Тимошенко посещает святые места...

Верите ли вы, что педофилами могут быть представители только одной политической силы, а их оппоненты разоблачают ужасное преступление накануне старта президентской кампании исключительно из-за стремления добиться справедливости? Если не верите, то вскоре вас постараются в этом убедить. Трибуна Верховной Рады в ближайшее время не будет блокироваться, а сам парламент станет чем-то вроде военно-полевого суда, готового выносить приговоры и приводить их в исполнении буквально на поле боя. В данном случае – политической схватки. Для разминки ретивые парламентарии обнародовали имена мальчика и девочки, ставшей жертвами извращенцев. Украина пребывает в шоковом состоянии – от результатов экспертизы, от грязных предположений, от хладнокровного цинизма тех, кто «консервировал» дело, дабы раскрыть его поближе к старту президентской кампании, и тех, кто опасается потерять свои кресла.

Скандал с педофилами, вне всякого сомнения, повлияет на ход президентской кампании. Самое страшное – если он станет ее своеобразным камертоном, откроет сезон выброса неконтролируемого и беспощадного в своей разнузданности компромата. При таком раскладе о политической ситуации в Украине можно будет сказать только одно: ко второму туру президентских выборов вся страна полностью будет покрыта вязкой компроматной массой, и центром удара станут штабы кандидатов в президенты.

Видимо, неслучайно. Премьеру сегодня нужна не только абстрактная вера, но и уверенность в победе. Пока же Юлия Владимировна уверяет, что Украине не угрожает в начале 2010 года быть оштрафованной Газпромом за недобор газа. Если ей не удастся заключить соответствующее соглашение, подкрепляющее сентябрьскую устную договоренность с Владимиром Путиным, у Москвы появится огромный соблазн пустить в ход проверенное газовое оружие. Игра будет стоить свеч: на кону – возможность загнать Украину в огромные долги.

Не менее энергично готовится к президентским выборам Виктор Ющенко. Действующий глава государства пообещал в Бельгии, что они пройдут открыто и демократично. Пока же президентские протоколисты подбирают события с участием Виктора Андреевича с прицелом на национал-демократический электорат. И празднование Покровы на Волыни, и открытие восстановленной резиденции Богдана Хмельницкого в Чигирине позволили Ющенко не только попенять нынешней «непатриотичной» власти, но и назвать своим основным достижением на президентском посту восстановление исторической памяти украинцев.

По забавному стечению обстоятельств, делегированный Президентом в СБУ для курирования вопросов, связанных с изучением истории Голодомора,. То ли он заигрался в шпионов, то ли его недруги оказались могущественными, но доказать легитимность своего диплома об окончании Киевского университета имени Тараса Шевченко Кислинский не смог.

Заметно оживился другой силовик. Пару лет назад бывший президентским фаворитом Юрий Луценко сегодня пеняет Виктору Ющенко за необъективную оценку работы МВД. Ее причины Юрий Витальевич видит в стремлении главы государства дезорганизовать работу милицейского ведомства. Если Ющенко и вправду имеет такие планы, то ему не стоит прилагать усилия к отставке Луценко: тот без посторонней помощи уверенно превращается в министра политической целесообразности.

Бдительный «самый честный мент»от обязанностей премьера и замены ее безотказным для Януковича Николаем Азаровым.. Как бывший завгар, лидер «регионалов» хорошо понимает, что выпускать политическую машину на маршрут без стопроцентной уверенности в ее готовности не стоит. И если с Банковой ситуативный альянс сколотить можно, то полагаться на спикера сложно., рассчитывая сохранить за собой кресло председателя Верховной Рады после окончания президентской гонки. Несколько недальновидно как для специалиста по новейшей истории Украины.

Евгений Магда