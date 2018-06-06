Январь будет сложным для Партии Регионов

Астрологический прогноз для Украины с 25 по 31 декабря

Что было...

Цитата из прошлого прогноза (18.12.2006): "Этот этап в подобных ситуациях чаще всего проходит в атмосфере невозможности принять окончательные решения. Споры немного ослабевают, так как участники начинают понимать, что ситуация тупиковая, и явных возможностей для компромиссов нет. Появляются интуитивные решения о том, чтобы отказаться от каких-то проектов, или даже ограничить контакты и отношения ".

Такая ситуация сложилась с принятием некоторых законов. Здесь необходимо еще раз напомнить, что эти конфликты не фатальны. Они вызваны особенностями нескольких ситуаций, сложившихся в настоящее время. В будущем вполне можно будет найти компромиссы если не по всем, то, по крайней мере, по большинству спорных вопросов.

Цитата из прошлого прогноза (18.12.2006): "Для "Нашей Украины" эта неделя удачна в плане принятия каких-то экономических решений, а также для организации системы управления".

"Наша Украина" сформировала новый президиум, избрано новое партийное руководство.

Что будет...

Эта неделя будет удачна для деятельности правящей коалиции. Есть возможность продолжения укрепления межпартийных отношений, о которых говорилось в прошлом прогнозе (18.12.2006). Кроме того, это событие благоприятно повлияет на решение каких-то экономических вопросов. Есть указания на то, что в рамках этой ситуации возможно сотрудничество парламентского большинства и Виктора Ющенко. Причем, для Виктора Ющенко эта ситуация также будет благоприятной.

Интересно то, что эта удачная деятельность правящей коалиции также должна создать благоприятную обстановку для того, чтобы и оппозиция наладила какие-то межпартийные отношения. Уже сейчас можно предположить, что в рамках этой ситуации речь может идти о налаживании отношений оппозиции, Народного Руха Украины и Украинской Народной Партии. В ближайшем будущем, скорее всего, в январе 2007 года, может быть подписан межпартийный договор между этими политическими силами.

В Партии Регионов сейчас идут сложные процессы, которые начались еще в начале 2006 года. В большей степени это относится к внешнепартийным отношениям, хотя нельзя исключать влияние этого события и на внутрипартийную жизнь. С астрологической точки зрения данная ситуация выглядит, как сложности в межпартийных, или иных отношениях, вызванные тем, что Партия Регионов пытается наладить согласие, основанное на приоритете коллективных интересов, но они не совпадают с личными, или групповыми интересами каких-то партнеров. Нет никаких указаний на то, что эти проблемы связаны с какой-либо из парламентских партий, или парламентских коалиций. Пока что не удается точно определить с помощью астрологических методов тех, кто может иметь отношение к этой ситуации. В любом случае, эти проблемы уже теряют актуальность для Партии Регионов. Попытки найти компромисс на протяжении всего 2006 года оказались безуспешными, и, скорее всего, уже в следующем году ПР существенно ограничит какие-то отношения. Тогда эти проблемы перестанут вызывать беспокойство в партии. Эта ситуация не является новостью. Те, кто хорошо информирован о жизни партии, должны уже хорошо ее изучить.

В целом, эта неделя должна оказаться пассивной для политической деятельности – исходя из астрологических факторов, а также в преддверии приближающихся праздников и парламентских каникул.

Астрологический прогноз для Украины на январь 2007 года

Что было...

Цитата из прогноза на декабрь 2006 (4.12.2006): "Во второй половине декабря для Украины может сложиться сложная ситуация, связанная с информационными конфликтами. Скорее всего, это будут просто неконструктивные споры, вызванные недостоверной информацией. Здесь идет речь о внешнеполитических отношениях, но эти события могут быть связаны и с внутриполитическими мотивами, в частности, со спорами по политической реформе, или с другими аналогичными вопросами".

Во второй половине декабря были споры по поводу отмены политической реформы, из-за кадровых вопросов, НАТО, бюджета. Скоре всего, возникнет необходимость строить новые отношения с Туркменией.

Что будет...

В целом январь 2007 года - сложный месяц для деятельности в сфере политики. Это относится и к событиям, и к тому, что в январе могут накапливаться причины, которые подготовят конфликтные ситуации февраля. В первой половине января в психике может проявляться склонность к недоверию, что способно приводить к разрыву связей, если любая из сторон будет активно и настойчиво отстаивать свои интересы. Во второй половине января возможны острые реакции на вмешательство в личные дела, сильные споры.

Внешняя политика. Несмотря на сложную психологическую обстановку, январь должен оказаться удачным месяцем для внешнеполитической жизни Украины. Можно предположить тематику ситуаций, которые должны складываться удачно для страны. Это ситуации, связанные с вероятным улучшением отношений Украины и Евросоюза (политика и экономика), в том числе с вопросами, касающимися экономических свобод (может быть, даже по свободным экономическим зонам), Кореи, Швеции, Франции (энергетика), Польши (туризм, рабочие места). Также возможно какое-то не очень значительное экономическое сотрудничество с США. Из ближнего зарубежья наиболее вероятны события, благоприятные для экономического сотрудничества Украины и Казахстана. В событиях, относящихся к активизации внешней политики Украины в январе, должна принимать участие и Россия, но сейчас пока сложно предположить, в какой сфере, и в каком качестве.

Вместе с тем, существует вероятность того, что сама Украина может быть в какой-то степени пассивна в сфере внешней политики из-за концентрации на внутриполитических событиях. В этом случае могут быть упущены какие-то возможности.

Кроме того, необходимо учесть, что в прогнозе возможны неточности в определении акцентов на конкретные страны и сферы сотрудничества. То есть, в январе могут также активизироваться внешние отношения и со странами, не перечисленными в прогнозе.

Все это будет готовиться в первой половине января, а во второй половине месяца можно ожидать плавного усиления активности во внешней политике. Реальных результатов этих событий можно ожидать уже в феврале.

Внутренняя политика. Правящая коалиция продолжит развивать и укреплять межпартийные и внутрипартийные отношения, реализовывать решения в экономике, которые были сформулированы в декабре. Кроме того, у нее будут какие-то удачные решения в информационной сфере, скорее всего, касающиеся также экономических вопросов.

Январь может оказаться сложным для Партии Регионов. Беспокоить будут споры, сложности в налаживании межпартийных отношений. В партии может быть принято решение о необходимости отказаться от какого-то сотрудничества, хотя на попытки наладить эти отношения ушла вся вторая половина 2006 года. Только в феврале будут приняты несколько очень удачных решений, которые создадут условия для частичной компенсации этих проблем.

Для оппозиции январь удачен в плане налаживания межпартийных отношений, вплоть до планов создать какую-то новую коалицию. Этот процесс потребует тактичности и учета интересов партнеров, так как на протяжении месяца могут возникать споры из-за полномочий и вмешательства во внутренние дела партнеров.

Во второй половине декабря звучала критика в отношении Конституционной реформы. Эта ситуация будет развиваться на протяжении всего января. Только в феврале могут быть найдены решения, но с переменным успехом. То есть, в феврале будут сформулированы новые претензии к реформе, но в то же время найдутся и удачные способы решения этих спорных вопросов.

Астролог Вадим Феофанов