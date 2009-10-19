СМИ: Тимошенко провела в Израиле две важные конфиденциальные встречи

Юлия Тимошенко вернулась из Иерусалима. Находясь на Святой Земле, глава украинского Кабмина, по данным израильской прессы, занималась не только духовными делами, но и обсуждением президентской кампании в Украине.

По данным израильской прессы, подготовка паломничества до последнего момента держалась в суровой тайне, а о программе визита знали не больше десятка лиц из ближайшего окружения главы правительства. В Иерусалиме Тимошенко посетила храм Гроба Господнего, два монастыря, а также старинный район. Несмотря на предложения израильской стороны поднять статус визита до официального, представители аппарата украинского премьера настояли на частном характере поездки, что сделало невозможным проведение переговоров Тимошенко с президентом Израиля Шимоном Пересом.

Впрочем, по информации израильских источников, Тимошенко все же успела провести в Израиле две важные конфиденциальные встречи, которые, по некоторым данным, касались грядущих президентских выборов в Украине. Между тем, посол Украины в Израиле Игорь Тимофеев на время визита украинского премьера вылетел в Киев. Местные обозреватели напрямую связывают срочный отъезд украинского дипломата с частным приездом главы правительства.

Юлия Тимошенко прибыла в израильскую столицу из Ватикана, где имела аудиенцию у Папы Римского Бенедикта XVІ.

Немецкая волна