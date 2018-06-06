Янукович и делегация Украины на похоронах Сапармурата Ниязова (фоторепортаж)

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил соболезнования официальным лицам Туркменистана и оставил запись в Книге скорби в связи со смертью Президента Сапармурата Ниязова.

Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ в Ашхабаде принял участие в церемонии прощания с президентом Туркменистана. В частности В.ЯНУКОВИЧ во главе траурной колонны подошел к гробу с телом С.Ниязова, а воины Почетного караула возложили венок от украинской делегации.

Кроме украинской делегации, в церемонии прощания с Президентом Туркменистана приняли участие около 20 иностранных делегаций, в частности перед премьером Украины с С.Ниязовим попрощались премьер-министр Турции Реджеп ЭРДОГАН и премьер-министр России Михаил ФРАДКОВ.

Фото Андрея Мосиенко