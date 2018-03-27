Тимошенко говорит о развале коалиции, Наша Украина - о досрочных выборах

Коалиция развалится из-за Порошенко

Возбуждение уголовных дел против Александра ТУРЧИНОВА и Андрея КОЖЕМЯКИНА должно привести к развалу демократической коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала Юлия ТИМОШЕНКО на пресс-конференции по результатам экстренного заседания политического совета БЮТ.

Она сообщила, что Петр ПОРОШЕНКО действительно сотрудничает с заместителем генерального прокурора Виктором ШОКИНЫМ, а Николай МАРТЫНЕНКО действительно сотрудничает с председателем СБУ Игорем ДРИЖЧАНЫМ с тем, чтобы возбудить уголовные дела и дать санкцию на арест А.ТУРЧИНОВА и А.КОЖЕМЯКИНА, которые практически уже являются народными депутатами.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что это делается для того, чтобы БЮТ вышла из коалиции и «положила начало определенной конфронтации с «Нашей Украиной». По ее словам, это нужно ряду людей из «Нашей Украины», чтобы не допустить демократической коалиции и создать коалицию с Партией регионов.

На вопрос журналистов, что будет делать БЮТ, если А.ТУРЧИНОВА арестуют, Ю.ТИМОШЕНКО ответила: «я думаю, 129 народных депутатов и 6 миллионов избирателей, которые за нас голосовали, сметем с лица земли то СИЗО, где его будут удерживать».

Мы проведем досрочные выборы

В свою очередь, блок «Наша Украина» надеется на создание коалиции с БЮТ и СПУ, но среди других рассматривает вариант и досрочных выборов

Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель руководителя исполкома партии “Народный Союз “Наша Украина” Игорь ЖДАНОВ.

И.ЖДАНОВ презентовал проект программных ПРИНЦИПОВ деятельности коалиции демократических сил в Верховной Раде Украины 5-го созыва. Он выразил надежду, что эти программные принципы будут согласованы и подписаны «Нашей Украиной», БЮТ и СПУ. Он сообщил, что они наработаны на основе программы Президента и его ежегодного обращения к ВР.

И.ЖДАНОВ выразил надежду, что коалиция будет создана.

Отвечая на вопрос, что будет, если БЮТ откажется от коалиции, поскольку «Наша Украина» не соглашается на премьерство Юлии ТИМОШЕНКО, И.ЖДАНОВ сказал, что в случае, если при формировании коалиции будут думать не о должностях, то она будет создана. Он отрицал, что «Наша Украина» ведет переговоры с Партией регионов. Он такжн заметил, что сегодня аналитики блока отрабатывают разные варианты развития событий, в том числе и досрочные выборы. При этом он подчеркнул, что это лишь один из многих вариантов.

И.ЖДАНОВ также заметил, что не готов комментировать воспользуется ли Президент своим правом распустить парламент, если на протяжении месяца коалиция в ВР создана не будет.

«Наша Украина» снова затягивает

Руководитель информационного управления блока “Наша Украина” Татьяна МОКРИДИ сообщила, что «Наша Украина» отложила на завтра решение относительно подписания протокола о коалиции демократических сил в Верховной Раде Украины.

По ее словам, сегодня состоялось заседание политсовета блока, на котором присутствовали руководители всех партий, входящих в блок. Обсуждался вопрос подписания протокола о коалиции демократических сил.

Как отметила Т.МОКРИДИ, сегодня решение не было принято, поскольку все важные вопросы принимаются консенсусом. А из-за того, что не все политические силы, которые входят в блок, провели заседания руководящих органов, решение отложено на завтра. В частности, блок ожидает решения руководящего органа Христианско-демократического союза. Т.МОКРИДИ пообещала завтра сделать официальное заявление по результатам завтрашнего заседания.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля блок «Наша Украина», Блок Юлии Тимошенко и Социалистическая партия Украины подписали Протокол о процедуре формирования Коалиции демократических сил.

Этот документ предусматривает, что проект Соглашения о Коалиции демократических сил будет подготовлен рабочей группой из представителей политических сил - участников коалиции и будет парафирован в первый день работы Верховной Рады Украины нового созыва, но не раньше принятия присяги народными депутатами Украины и формирования фракций.

Последний, 6-й, пункт протокола говорит, что соглашение о коалиции "готовится на основе принципов, заложенных в проекте меморандума о коалиции демократических сил". Меморандум предусматривал, что премьера предлагает та политическая сила, которая набирает наибольшее количество голосов.

14 апреля председатель совета блока “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ сообщил, что президиум совета партии «Народный Союз Наша Украина» выступил за исключение шестого пункта Протокола. В то же время представители политических партий, входящих в блок “Наша Украина”, должны до вторника, 18 апреля, вынести решения своих руководящих органов относительно внесения изменений в Протокол о порядке формирования Коалиции демократических сил.