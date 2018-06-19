У Кильчицкой купили свинью за 140 тысяч

Дочка Кивалова продала свинью дочке Черновецкого… «Без черного хлеба с салом не могу уснуть», – сказал Шуфрич. Денег на роддом депутат не дал… Репортаж со свиного парада

К столичному казино съезжаются дорогие авто. Украинские селебрити спешат на аукцион. Здесь сегодня торгуют “звездными” свиньями.

Пиг-парад – авторский проект известного ресторатора и по совместительству жены футболиста Владислава Ващука Маргариты Сичкарь.

По ее инициативе вот уже в четвертый раз представители украинского бомонда разрисовывают гипсовые скульптуры свиней в натуральную величину, а вырученные на аукционе деньги отдают на благотворительность. В этот раз все средства пойдут на ремонт послеродовых палат столичного роддома №1.

Верная заместительница столичного главы Ирэна Кильчицкая сегодня в роли покупателя и продавца свиньи.

– Какую хрюшку для себе присмотрели? – спрашиваю у нее.

– Меня журналисты никак не пускают в зал, не могу посмотреть на других свиней.

– А свою за сколько продать хотите?

– Буду ориентироваться по ситуации в зале, какой будет настрой гостей. Если будут давать больше, чем я задумала, я, конечно, уступлю.

– А вам в жизни свинью часто подкладывают?

– Очень часто, буквально на каждому шагу: и в политике, и в бизнесе, и в личной жизни…

Зал постепенно заполняется потенциальными участниками торгов. За столиком №32 обосновались депутаты-“регионалы” Нестор Шуфрич и Ирина Бережная.

– Нестор Иванович, пришли свинью прикупить? – спрашиваю у политика.

– Пришел поддержать благотворительную акцию. Думаю, нет ничего красивее, чем рождение ребенка. Я надеюсь, что денег на этом аукционе будет собрано побольше, и они будут направлены на очень красивую и благородную цель. Я попробую купить поросенка, которого сделала наша коллега Ирина Бережная. Как минимум – обещаю поднять цену, а если получится – то и купить.

– Уже думали, куда поставите приобретение?

– В офисе. Надеюсь, мои два сына еще увидят сестричку или братика, и тогда эта свинка пригодится.

– А вам часто свинью подсовывали?

– Меня сегодня спросили, установил бы я свинью на Майдане. Я сказал, что это до меня уже сделали в 2004 году.

А еще Шуфрич рассказал, как любит свинину.

– Не могу уснуть пока не съем черного хлеба, сала и чеснока с квашеной капусточкой и огурчиком… – признался «регионал». – Сейчас вспоминаю слова нашего спикера (бывшего) Ивана Плюща, который сказал, что в жизни съел столько сала, что уже стыдно свиньям в глаза смотреть. У меня приблизительно такая же ситуация.

По коридору проходит новоиспеченная жена главного коммуниста страны Оксана Ващенко вместе с участницей Пиг-парада ресторатором Оксаной Елмановой.

– Я пришла поддержать Оксану, считаю, у нее самая красивая свинка с петриковской росписью, – рассказала жена Симоненко.

– Поддержать морально или материально?

– Морально. Я только сегодня узнала о благотворительной акции. Буду недолго, поеду домой встречать мужа. Петр Николаевич возвращается из командировки из Крыма.

Торги начались. Первый лот – свинья, раскрашенная в виде футбольного мяча – своеобразный символ Евро-2012.

– Она предопределяет счет игры в футболе, – интриговала потенциальных покупателей автор работы, заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта Татьяна Кондратюк. – Кто ее купит, расскажу, что нужно сделать, чтобы его узнать.

Футбольная свинья ушла за 20 тысяч гривен молодому человеку по имени Роман. Новый владелец признался, что футбол не любит, а свинку купил исключительно для сына.

Следующей продавала свою хрюшку самая “аппетитная” телеведущая Даша Малахова.

– Я делала ее собственными руками, в стиле декупаж. Она не разрисована, а обклеена картинками из детских книг сына, рецептами из кулинарной книги 1956 года, – активно рекламировала свой товар Малахова и добавила: – Тот человек, который купит свинью, получит в подарок и меня в нагрузку на один вечер. Я приду к вам домой и приготовлю ужин на человек десять.

Но, несмотря на ораторское мастерство Даши и обещанный бонус, ее свинью удалось продать лишь за 16 тысяч гривен.

– Я буду жать на то, что я режиссер и продюсер, – сразу заявила Оксана Байрак. – Моя свинка – самая сексуальная, потому что она черная и стройная и самая стильная, так как выдержана в двух цветах. На свинке золотой краской оставлены отпечатки рук звезд шоу-бизнеса России и Украины: Дмитрия Харатьяна, Ларисы Вдовиченко, Ирины Билык, Владимира Горянского, Гарика Кричевского, вашей покорной слуги, Ольги Сумской, певицы Галины и моего обожаемого, самого красивого мужчины Украины – Алексея Дивеева-Церковного.

В качестве бонуса к свинье Байрак пообещала, небольшую, но “вкусную” роль в одном из своих фильмов. В итоге за работу Байрак удалось выручить 80 тысяч гривен.

Свою хавронью вышла продавать Кильчицкая, заверив гостей, что рожать третьего ребенка будет в роддоме №1.

– Со своим агрессивным образом, который мне приписали СМИ – это неправда, но он мне нравится – я обещаю не приходить к тому, кто купит мою свинку, – шутила Ирэна.

Стоимость свиньи Кильчицкой быстро росла. В борьбе за лот участвовала и дочка Черновецкого Кристина. Но после суммы в 40 тысяч – сошла.

– Это Онищенко? – всматриваясь в имя участника торгов, вопрошала Кильчицкая.

И когда оказалось, что это и вправду банкир Александр Онищенко, заместительница мэра констатировала:

– Наверное ему от меня что-то нужно...

– Земля в центре Киева, – подсказал ведущий.

В конце концов и Онищенко отступил, но Кильчицкой удалось выручить за свиньою 140 тысяч гривен.

У дизайнера Екатерины Шаховской за 35 тысяч купила работу бывшая супруга Василия Горбаля певица Галина. Бесплатным приложением к свинке был пошив дизайнерского платья.

Дочка известного «счетчика» нардепа Сергея Кивалова Татьяна продала хрюшку своей подруге – дочке Черновецкого.

За нее Кристина выложила 120 тысяч. Когда шли торги по лоту Бережной, Шуфрич предложил 20 тысяч. А вот Онищенко раскошелился на 200 тысяч – свинья досталась ему. Святослав Вакарчук и Светлана Лобода не смогли присутствовать при продаже своих хрюшек, а их видеообращения не имели успеха среди публики, поэтому выручка от работ украинских звезд была невелика – 12 и 20 тысяч гривен соответственно. В целом, за продажу 17 гипсовых свиней организаторы аукциона, по подсчетам журналистов, выторговали 1 миллион 14 тысяч гривен.

…Чиновники не изменили своему имиджу, и даже на благотворительном аукционе не сдержали обещаний – ни Шуфрич, ни Кильчицкая разрисованной свиньей так и не обзавелись.

Анна Ященко

Фото Александра Синицы УНИАН