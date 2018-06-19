Педофилия в политике: одни члены обвиняют других
Терехин с утра спросил жену: надо ли ему говорить, что он не педофил... Она же в шутку назвала его нецензурным словом... Монтян говорит, что там были депутаты всех цветов радуги…
Терехин с утра спросил жену: надо ли ему говорить, что он не педофил... Она же в шутку назвала его нецензурным словом... Монтян говорит, что там были депутаты всех цветов радуги…
То, что произошло с детьми Елены Полюхович (и еще со множеством детей, если верить обнародованным фактам) в христианстве считается грехом, вопиющим об отмщении с неба. Вы спокойно спите, последние три дня? Вы не боитесь за своих детей? Я почему-то вспоминаю пропавших девочек, фотографии которых долго-долго висели в киевском метро и других пропавших детей. Кто и что сегодня сможет гарантировать безопасность, если версия о причастности народных депутатов к растлению малолетних окажется правдой?
Дело придержали до осени?
|Григорий Омельченко
По версии матери детей и упомянутых лиц, отец насиловал их еженедельно на протяжении трех лет, более того – возил в порностудию, где их насиловали и депутаты, и руководители Артека, их снимали на видеокамеру и фотографировали.
Появились уточнения, что участвовали в оргиях депутаты. При этом подчеркивалось, что милиция дважды отказывала в возбуждении уголовного дела. Голоса представителей различных фракций – бютовца Григория Омельченко и «регионала» Вадима Колесниченко – с обвинениями народных депутатов в растлении малолетних звучали практически в унисон. И отдельную пресс-конференцию дала адвокат Татьяна Монтян, которая выступает в интересах пострадавшей.
По версии упомянутых лиц, первое заявление в милицию было подано в апреле, само дело после двух отказов взято в производство с июля, но при этом МВД и парламентские органы всячески его стопорили, старались замять. Открыть дело, а позже придать его огласке помогли депутатские обращения и выступления Григория Омельченко и Елены Лукаш. МВД при этом говорит, что успешно его расследовало. Еще один «регионал» Вадим Колесниченко в комментарии УНИАН сказал, что у них в партии с июля знают об этом деле, но якобы его не предавали огласке, чтобы не навредить следствию, а сейчас к ним дошла информация, что дело могут похоронить, и поэтому они решили не молчать. Здесь, скорее, определенную роль сыграл политический фактор: оппозиционные слуги народа решили попридержать дело до осени – до президентской кампании.
|Дмитрий Полюхович
И еще. Отец-насильник когда-то принадлежал к так называемому Обществу идей Луче-Чучхе, откуда его якобы исключили. Как мне объяснил один из симпатиков этого общества, с Полюховичем "было стремно ходить. Увидев, на тусовке симпатичную девочку, он тут же начинал ее лапать".
Кто пострадал – дети или депутаты?
|Виктор Уколов
Интернет-форумы пестрят информацией о том, что супружеская пара разведена. Уколов же пишет, что встречал Дмитрия весной с изрезанными венами. Тот якобы объяснял это тем, что жена хочет от него уйти, а он не дает развода и вот таким «классическим» способом пытается удержать супругу.
Даже в самой жуткой драме найдется место бульварным трюкам и патетике. Свою историю Уколов заканчивает словами: вот таким образом целятся, мол, в кандидата в Президенты от БЮТ. А он ее все равно поддерживает.
Интересно, что уже к вечеру в Интернете гуляли имена других двоих бютовцев, якобы причастных к скандалу, – Сергея Терехина и Руслана Богдана.
|Сергей Терехин
Главным событием вчерашнего дня стала пресс-конференция руководителя лагеря «Артек» Бориса Новожилова, которого называют участником этого преступления. Я ждала, что первой фразой Новожилова, обвиняющегося в растлении детей, станет фраза: «Люди – я не педофил! Меня оклеветали!» Однако первую часть своей пламенной речи он посвятил судьбе детства и Артека.
|Борис НОВОЖИЛОВ
Скажу честно, мне очень не хочется верить в то, что милиция бездействовала семь месяцев и тормозила дело. Если и бездействовала, то не только она. Обнародовано обращение Президента Украины Виктора Ющенко к генпрокурору Медведько, где он говорит, что считает «недопустимым для Генпрокуратуры и лично генпрокурора затягивание расследования столь резонансного дела и не понимает причин его такой засекреченности». Так что к Генпрокуратуре тоже есть вопросы. Во всяком случае у Президента.
Но я хочу сказать об омерзительной реакции людей, к которым ранее испытывала уважение. Парламентарии кричат о нарушении тайны следствия, отстаивая права, замешанных в скандале коллег, забывая, как грубо были попраны права женщины, добивавшейся возбуждения уголовного дела. Они находят странным, что «дети почему-то заговорили через три года». Они смакуют слова о том, что дети – приемные. Женщину называли сумасшедшей. Хотя непонятно, как суд мог позволить усыновить двоих детей сумасшедшей. Ее борьбу за своих детей объясняют тем, что она «разведена и якобы обижена».
Другие говорят, что у нее появился мужчина, и она хочет отнять квартиру у мужа-насильника.
А как по мне, то какая разница – разведена, обижена или ушла к другому? Какая разница, если ее дети были изнасилованы?
Если журналист становится депутатом, то из пса демократии, он превращается в шавку влиятельного хозяина. Пару дней назад убедилась. «Еще не было суда, а вы уже на стороне этой женщины, – орал мне в трубку бывший журналист с депутатским значком».
Оппонируя своему бывшему коллеге, я хотела бы сказать, что верю не столько словам этой женщины, сколько результатам четырех экспертиз государственных органов…
Дотянет ли Полюхович до суда?
|Татьяна Монтян
В это можно поверить, если предположить, что бютовцы были не единственными клиентами порностудий и порносайтов с оргиями, где использовались дети. Татьяна Монтян говорит, что там были депутаты всех цветов радуги.
Вообще сводить проблему к предвыборной президентской кампании глупо. Люди, имеющие в списках Мельника, не могут кого-то упрекать за Лозинского. Политсила, имеющая в списках гомосексуалистов, вряд ли может поручиться, что его возлюбленными были только парни, уже получившие паспорт. Но до выборов лично для меня как для избирателя станет показателем то, способна ли политсила к самоочищению.
Президент дал на расследование десять дней. А после выборов одним из первых вопросов станет проблема «отребья в списках» и смены если не системы выборов, то уж точно системы формирования списков.
Лана Самохвалова