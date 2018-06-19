Педофилия в политике: одни члены обвиняют других

Терехин с утра спросил жену: надо ли ему говорить, что он не педофил... Она же в шутку назвала его нецензурным словом... Монтян говорит, что там были депутаты всех цветов радуги…

То, что произошло с детьми Елены Полюхович (и еще со множеством детей, если верить обнародованным фактам) в христианстве считается грехом, вопиющим об отмщении с неба. Вы спокойно спите, последние три дня? Вы не боитесь за своих детей? Я почему-то вспоминаю пропавших девочек, фотографии которых долго-долго висели в киевском метро и других пропавших детей. Кто и что сегодня сможет гарантировать безопасность, если версия о причастности народных депутатов к растлению малолетних окажется правдой?

Дело придержали до осени?

Три дня назад народные депутаты – член фракции БЮТ Григорий Омельченко и член фракции ПР Вадим Колесниченко – публично заявили, что при расследовании дела о растлении малолетних детей своим отцом, редактором журнала «Артек», выяснилось, что к делу причастны три народных депутата и руководство лагеря «Артек».

По версии матери детей и упомянутых лиц, отец насиловал их еженедельно на протяжении трех лет, более того – возил в порностудию, где их насиловали и депутаты, и руководители Артека, их снимали на видеокамеру и фотографировали.

Появились уточнения, что участвовали в оргиях депутаты. При этом подчеркивалось, что милиция дважды отказывала в возбуждении уголовного дела. Голоса представителей различных фракций – бютовца Григория Омельченко и «регионала» Вадима Колесниченко – с обвинениями народных депутатов в растлении малолетних звучали практически в унисон. И отдельную пресс-конференцию дала адвокат Татьяна Монтян, которая выступает в интересах пострадавшей.

По версии упомянутых лиц, первое заявление в милицию было подано в апреле, само дело после двух отказов взято в производство с июля, но при этом МВД и парламентские органы всячески его стопорили, старались замять. Открыть дело, а позже придать его огласке помогли депутатские обращения и выступления Григория Омельченко и Елены Лукаш. МВД при этом говорит, что успешно его расследовало. Еще один «регионал» Вадим Колесниченко в комментарии УНИАН сказал, что у них в партии с июля знают об этом деле, но якобы его не предавали огласке, чтобы не навредить следствию, а сейчас к ним дошла информация, что дело могут похоронить, и поэтому они решили не молчать. Здесь, скорее, определенную роль сыграл политический фактор: оппозиционные слуги народа решили попридержать дело до осени – до президентской кампании.

Вываленное в Интернете заявление, якобы принадлежащее матери, где содержатся результаты четырех различных экспертиз, проведенных с участием детей, подтверждает все сказанное выше. В квартире на Березняках, указанной в заявлении как домашнем адресе пострадавших, уже побывали журналисты. Елена с детьми не живет там уже более полугода. Нардепы, которые видели материалы следствия, рассказали нам следующее. Дети долго не признавались маме, что стали жертвами насилия, поскольку отец объявил им, что они им неродные, и сказал, что маме будет все равно. Но после первого признания детей и первого заявления в милицию, когда после недолгого отсутствия (Елена с детьми пожила у родственников), они вернулись в квартиру, детей прорвало. И они, блуждая по этой «нехорошей квартире», рассказывали маме все новые и новые подробности, где и как, в какому месте отец начал принуждать их к определенным вещам. Елене снова пришлось переехать к знакомым.

И еще. Отец-насильник когда-то принадлежал к так называемому Обществу идей Луче-Чучхе, откуда его якобы исключили. Как мне объяснил один из симпатиков этого общества, с Полюховичем "было стремно ходить. Увидев, на тусовке симпатичную девочку, он тут же начинал ее лапать".

Кто пострадал – дети или депутаты?

Вчера в Интернете в блоге нардепа Виктора Уколова , которого обвиняют в причастности к растлению детей, появилось его заявление. Он сказал, что уходит из штаба БЮТ на период избирательной кампании. Цель «грязной кампании – достигнута», меня выбили из штаба, объявил Уколов. Свое участие в судьбе насильника объяснил тем, что Полюховича знает давно, поэтому, узнав, в чем его обвиняют, нанял Дмитрию адвоката. Но когда адвокат, ознакомившийся с материалами следствия, рассказал о бесперспективности защиты, Уколов отказал в помощи Полюховичу. По версии матери пострадавших детей, адвоката депутат нанял только для того, чтобы тот выяснил, что известно следствию и чтобы самому выстроить адекватную версию поведения и защиты.

Интернет-форумы пестрят информацией о том, что супружеская пара разведена. Уколов же пишет, что встречал Дмитрия весной с изрезанными венами. Тот якобы объяснял это тем, что жена хочет от него уйти, а он не дает развода и вот таким «классическим» способом пытается удержать супругу.

Даже в самой жуткой драме найдется место бульварным трюкам и патетике. Свою историю Уколов заканчивает словами: вот таким образом целятся, мол, в кандидата в Президенты от БЮТ. А он ее все равно поддерживает.

Интересно, что уже к вечеру в Интернете гуляли имена других двоих бютовцев, якобы причастных к скандалу, – Сергея Терехина и Руслана Богдана.

Мы связались с нардепом Терехиным и поинтересовались его мнением по поводу обвинения. Терехин сначала спросил, похож ли он на того, кем его пытаются представить. Проинформировал, что его старшему сыну двадцать один год, младшей – шесть, у него любимая жена. Сообщил также, что Уколов с 1998-го по 2002 год был его помощником в Верховной Раде, а в 2002 году отвечал за пиар в его избирательной кампании. Еще сказал, что Уколов исключительно относится к жене и детям, и что ему трудно поверить в причастность его коллеги к такому преступлению. Потом шутя сообщил, что с утра спросил жену: надо ли ему говорить, что он не педофил, а что он – геронтофил. Она же, поддерживая его, в шутку назвала его «нецензурным словом».

Главным событием вчерашнего дня стала пресс-конференция руководителя лагеря «Артек» Бориса Новожилова, которого называют участником этого преступления. Я ждала, что первой фразой Новожилова, обвиняющегося в растлении детей, станет фраза: «Люди – я не педофил! Меня оклеветали!» Однако первую часть своей пламенной речи он посвятил судьбе детства и Артека.

«Убить Артек – это убить детство! Это убить мечту!» – провозгласил Борис Новожилов. Я слушала все это со странным чувством. Мне казалось, что убить детство – это изнасиловать ребенка. «Этот лагерь под защитой ЮНЕСКО», – сказал Новожилов, призывая не дать разрушить Артек. К слову, все происходящее связывают с Артеком не потому, что он был главной съемочной площадкой для порнофильмов. А именно потому, что в показаниях детей фигурирует руководство лагеря. Дети утверждают, что материалом для утех были другие бедно одетые дети. По предположению Монтян, дети-сироты, отдыхавшие в Артеке.

Скажу честно, мне очень не хочется верить в то, что милиция бездействовала семь месяцев и тормозила дело. Если и бездействовала, то не только она. Обнародовано обращение Президента Украины Виктора Ющенко к генпрокурору Медведько, где он говорит, что считает «недопустимым для Генпрокуратуры и лично генпрокурора затягивание расследования столь резонансного дела и не понимает причин его такой засекреченности». Так что к Генпрокуратуре тоже есть вопросы. Во всяком случае у Президента.

Но я хочу сказать об омерзительной реакции людей, к которым ранее испытывала уважение. Парламентарии кричат о нарушении тайны следствия, отстаивая права, замешанных в скандале коллег, забывая, как грубо были попраны права женщины, добивавшейся возбуждения уголовного дела. Они находят странным, что «дети почему-то заговорили через три года». Они смакуют слова о том, что дети – приемные. Женщину называли сумасшедшей. Хотя непонятно, как суд мог позволить усыновить двоих детей сумасшедшей. Ее борьбу за своих детей объясняют тем, что она «разведена и якобы обижена».

Другие говорят, что у нее появился мужчина, и она хочет отнять квартиру у мужа-насильника.

А как по мне, то какая разница – разведена, обижена или ушла к другому? Какая разница, если ее дети были изнасилованы?

Если журналист становится депутатом, то из пса демократии, он превращается в шавку влиятельного хозяина. Пару дней назад убедилась. «Еще не было суда, а вы уже на стороне этой женщины, – орал мне в трубку бывший журналист с депутатским значком».

Оппонируя своему бывшему коллеге, я хотела бы сказать, что верю не столько словам этой женщины, сколько результатам четырех экспертиз государственных органов…

Дотянет ли Полюхович до суда?

Опрошенные нами депутаты, которые видели материалы дела выражают сомнения в том, что Дмитрий Полюхович, который находится сейчас в СИЗО и дает показания, дотянет до суда, предполагая, что ему сделают, скажем, обширный инфаркт миокарда.

В это можно поверить, если предположить, что бютовцы были не единственными клиентами порностудий и порносайтов с оргиями, где использовались дети. Татьяна Монтян говорит, что там были депутаты всех цветов радуги.

Вообще сводить проблему к предвыборной президентской кампании глупо. Люди, имеющие в списках Мельника, не могут кого-то упрекать за Лозинского. Политсила, имеющая в списках гомосексуалистов, вряд ли может поручиться, что его возлюбленными были только парни, уже получившие паспорт. Но до выборов лично для меня как для избирателя станет показателем то, способна ли политсила к самоочищению.

Президент дал на расследование десять дней. А после выборов одним из первых вопросов станет проблема «отребья в списках» и смены если не системы выборов, то уж точно системы формирования списков.

Лана Самохвалова