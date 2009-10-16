Тимошенко везет Папе «типичный украинский подарок»

В пятницу премьер-министр Украины Юлия Тимошенко прибудет с неофициальным визитом в государство Ватикан. Она сможет убить одним выстрелом двух зайцев: встретиться с Папой Римским Бенедиктом XVI и украинской диаспорой, отмечает "Немецкая волна".

В Италии Юлия Владимировна бывала с визитами неоднократно. Два года назад, перед парламентскими выборами, она даже сняла в Неаполе документальный фильм "Мать-мачеха" о жизни украинских заробитчан. А вот к Святому Престолу это будет первый визит. Целью этого молниеносно краткого – всего несколько часов - приезда Тимошенко является частная встреча с главой католической церкви Папой Римским Бенедиктом XVI.

Как стало известно "Немецкой волне" от дипломатов, ему украинский премьер подарит "типичный украинский подарок". Но что это будет - картина, икона или еще что-то - станет известно лишь в момент вручения сувенира. Юлия Тимошенко встретится также с государственным секретарем Ватикана кардиналом Тарчизио Бертоне, должность которого отвечает светской должности премьер-министра.

Кстати, для Папы Римского это будет уже второе „украинское событие” на этой неделе. В среду понтифик приветствовал украинских паломников, которые собрались на площади Св.Петра в Ватикане по случаю завершения Всенародного Богомолья к собору Св.Софии. Богомолье было посвящено 40-летию посвящения украинского собора Св.Софии в Риме, и на это событие прибыли украинцы-католики со всех уголков мира.

В Риме Тимошенко, кроме Ватикана, запланировала встречу с представителями украинской диаспоры.