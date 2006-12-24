Янукович: в отношениях Украины с Туркменией ”на худшее мы не рассчитываем”

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о неизменности отношений между Украиной и Туркменистаном в сфере поставок газа на 2007 год после смерти Президента Туркменистана Сапармурата Ниязова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам в конце своего визита в Туркменистан.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, на сегодняшний день практически ничего не меняется в вопросах поставок газа в Украину.

«38 миллиардов кубометров - те, которые запланированы, будут поступать», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. Он добавил, что цена на этот объем газа остается неизменной – 130 долларов за тысячу кубометров. В.ЯНУКОВИЧ сказал, что стратегия отношений с Туркменистаном остается такой, как и была.

«Мы отметили, что практически те отношения, которые сложились за последние 10 лет, и традиции, которым было положено начало, остаются неизменными. Премьер сказал, что 2007 год «практически определен», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Отвечая на вопрос журналистов, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что сейчас говорить о каких-то изменениях нецелесообразно. По его словам, что касается будущего, то у него по прибытии в Ашхабад состоялся короткий разговор с министром нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов Туркменистана Курбанмиратом АТАЕВЫМ. По словам В.ЯНУКОВИЧА, «во всяком случае на худшее мы не рассчитываем, мы рассчитываем, что отношения будут неизменными».