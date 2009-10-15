Президент России наградил Кивалова орденом Дружбы

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ наградил народного депутата Украины Сергея КИВАЛОВА (фракция Партии регионов) орденом Дружбы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата.

С.КИВАЛОВ, комментируя награждение, сказал: «Мне очень приятно получить эту награду именно потому, что со дня образования нашего государства я верой и правдой служу Украине, украинскому народу и его интересам». «А эти интересы – настоящие, долгосрочные – требуют укрепления дружбы украинского и российского народов», - добавил он.

С.КИВАЛОВ подчеркнул, что «когда в 1991 году Украина получила независимость, мы были словно выпускник, которому нужно было искать свое первое рабочее место, свое место в этом мире, в глобальной рыночной экономике». По его словам, тогда Украине, которая много производила продукции, нужен был выход на рынки, но «Запад этого не сделал». «Запад выждал 15 лет, пока львиная доля украинских производств погибла – и только потом отменил действие поправки Джексона-Веника, дал Украине статус страны с рыночной экономикой и открыл нам двери во Всемирную торговую организацию; Украине разрешили торговать, когда торговать стало, по сути, нечем», - добавил он.

По словам С.КИВАЛОВА, «а вот Россия, которая, как и Украина, с распадом СССР стала беднее, вместе с нами страдала от общих проблем – поступила по-братски». По его словам, 15 лет Россия «по многократно заниженной цене снабжала Украину газом и нефтью, в ущерб себе», тем самым «давала нам время, шанс перестроить свою экономику, уменьшить долю энергопотребления в себестоимости наших товаров, сделав их конкурентоспособными за рубежом». «Как мы этим шансом воспользовались – это уже наша проблема», - сказал он.

С.КИВАЛОВ напомнил слова первого Президента России Бориса Ельцина, который, «обращаясь к государственным служащим России, сказал: «Проснулся утром – подумай, что ты сделал для Украины». Этой емкой фразой сказано все. Скажите, глава какого еще государства так сказал об Украине? Какой еще народ столько сделал, стольким пожертвовал, чтобы нам помочь?».

По его словам, «это объективное отношение к Украине и к украинцам» «не перечеркнешь по-мальчишески дерзкой дипломатической нотой». «Украине 18 лет. На смену мальчишеству должна прийти основательность, дальновидность, опытность», - считает он.

С.КИВАЛОВ подчеркнул, что новое поколение украинских лидеров уже подрастает и «разглядит в братской дружбе с российским народом будущее Украины».