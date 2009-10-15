Кучма считает, что из Президента не надо делать «всероссийского старосту»

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА считает, что дискуссию об избрании Президента парламентом следует прекратить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в рамках интернет-моста Киев-Москва-Кишинев-Тбилиси.

«Я думаю, дискуссию на эту тему в Украине надо прекратить. Президент должен быть главой государства, а делать из него что-то наподобие, как при Советском Союзе был всероссийский староста Михаил Иванович Калинин, не надо… Почитай Конституцию и успокойся», - сказал Л.КУЧМА.

При этом, по его мнению, у нынешнего Президента Украины достаточно полномочий, даже больше, чем у Президента Польши. В связи с этим Л.КУЧМА считает, что «надо строго выполнять Конституцию. Лучше парламентско-президентской модели государства не существует. Если Президенту хочется быть всем и вся, то почитай Конституцию и успокойся».