Кучма назвал кандидата, за которого он будет голосовать во втором туре

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА называет лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА наиболее достойным кандидатом в президенты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.КУЧМА заявил сегодня на пресс-конференции в рамках Интернет-моста Киев-Москва-Кишинев-Тбилиси.

«Во втором туре я обязательно буду голосовать за ЯНУКОВИЧА, хотя бы потому, что за ним стоит профессиональная команда… ЯНУКОВИЧ себя проявил, будучи премьер-министром, и окружение у него было – это менеджеры… Я считаю, что на сегодняшнем этапе другой достойной кандидатуры нет. Я считаю, что ЯНУКОВИЧ будет продолжать политику стратегического сотрудничества с Россией. Другого пути у нас нет», - сказал Л.КУЧМА, добавив, что обязательным условием должно быть последующее проведение парламентских выборов, поскольку, убежден он, сегодня нет ни парламента, ни коалиции.

Характеризуя других претендентов на президентский пост, в частности, премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО, бывший Президент сказал: «Если бы энергию Юлии Владимировны – да в мирных целях, польза была бы для Украины большая. Но я вижу, мирных целей она не видит, и никто ей не подскажет».

«ЛИТВИН свое последнее слово не сказал, хотя он понимает, что шансов у него нет, но заявить о том, что он - действующий политик, обязан», - сказал Л.КУЧМА.

При этом он отметил, что, на его взгляд, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК - «самый перспективный из молодых политиков… ТИГИПКО тоже профессиональный человек».

Говоря о лидере коммунистов Петре СИМОНЕНКО, Л.КУЧМА с иронией отметил: «Я согласен поддержать СИМОНЕНКО, если ЖИРИНОВСКИЙ на следующих выборах (в России) поддержит не МЕДВЕДЕВА или ПУТИНА, а (лидера российских коммунистов) ЗЮГАНОВА».

Вместе с тем, характеризуя предстоящие выборы, Л.КУЧМА отметил, что интрига в них все же присутствует, хотя бы потому, что в политику придут «новые люди, молодые люди, и с ними надо будет считаться. Пусть не сегодня – завтра».