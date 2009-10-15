Янукович посоветовал журналисту: языком не болтай

Лидер Партии регионов Виктор Янукович посоветовал журналисту "Украинской правды" "не болтать языком".

Инцидент произошел после окончания брифинга Януковича в "Зоряном".

Корреспондент "Украинской правды" спросил, почему следственная комиссия Николая Джиги изъяла в Вышгородской райгосадминистрации все документы о покупке Януковичем резиденции в Межигорье.

"Я как жил там 5 лет назад, так и живу. Указом президента Кучмы я получил этот дом. Ющенко своим указом продублировал выделение дома. Таких как я там огромное количество, поедьте посмотрите в Конча-Заспу", - посоветовал Янукович.

На реплику журналиста, что Янукович вывел Межигорье из государственной собственности, тот заявил: "Послушай, ты еще молодой парень. Поживи с мое – жизнь поймешь".

"Потом, когда изменился собственник (Межигорья), у меня не было другого пути. Я платил аренду. Но когда платишь аренду, арендодатель может сделать все, что угодно - изменить цену. И когда возникло предложение купить дом, я долго думал, что лучше. И купил его на рынке. Сейчас плачу за аренду земли. И я спокойно себя чувствую", - добавил он.

На вопрос журналиста "Украинской правды", сколько Янукович заплатил денег за дом, тот разозлился: "Слушай, тебе еще много жить. Помни, что Бог все видит!".

На реплику, что он имеет в виду, Янукович ответил: "Языком не болтай". После этого лидер "Регионов" развернулся и ушел.