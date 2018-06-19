Марш без лозунгов о колбасе, или К 67-летию УПА

Это УПА–УНСО хотят сюда, а мы их не допустим. УПА – это крупнейшая подпольная армия Европы и мира. Ей завидовали такие люди, как Шарль де Голль. Непризнание Бандеры – капитуляция перед кремлевскими карликами. На 14 октября, день Покровы, выпала также 67-я годовщина создания Украинской повстанческой армии. В Киеве, как и во многих городах Украины, прошли мероприятия, организованные украинскими националистическими организациями.

Столичными центральными улицами, держа желто-синие и красно-черные флаги, маршем прошли более чем десять тысяч украинцев, организованных ВО «Свобода».

Свой марш они начали от памятника Тарасу Шевченко и закончили его собранием на Европейской площади. Тысячи националистов в сопровождении оркестра скандировали “ОУН–УПА – государственное признание!”, “Бандера, Шухевич – герои народа! Они воевали за нашу свободу!”, “Бандера – наш герой! Покрова – наш праздник!”, “Слава героям, смерть врагам!”...

Лидер «Свободы» Олег Тягнибок сказал журналистам возле памятника Шевченко, что сегодняшний марш посвящен признанию борьбы ОУН–УПА за государственную независимость Украины, а также поддержке официального присвоения звания Героя Украины Степану Бандере и провозглашения 14 октября – Дня создания УПА – государственным праздником. "Свободовцы" приняли соответствующее обращение к Виктору Ющенко.

– Степан Бандера был политиком с большой буквы. Он – не прошлое Украинского государства. Бандера и ОУН-УПА – будущее Украинского государства, – заявил Тягнибок журналистам.

Он считает, что официальное признание организации «поставит крест на психологическом понимании, в каком государстве мы живем: живем ли мы в колонии УССР, или в новейшем Украинском государстве с новой идеологией».

– Думаете, Виктор Ющенко еще успеет присвоить звание Героя Бандере? – спросила я.

– 2009 год – год Степана Бандеры. Целый год мы отмечаем его столетие, потому в любой момент Президент может это сделать. Согласитесь, нелогично делать какие-то полушаги. Звание Героя Украины присвоено Роману Шухевичу, который был всего-навсего командиром армии, а политическое руководство ею осуществляла ОУН, которую возглавлял Степан Бандера. Почему руководителю армии присваивается звание Героя Украины, а политическому лидеру такое звание не присваивается?! Тем более, что за всю историю Украины было лишь три человека, именами которых потом называли едва ли не всех украинцев. Был Мазепа, и называли "мазепинцами", был Петлюра, и украинцев называли "петлюровцами", и был Бандера, и украинцев многие и до сих пор до сих пор называет "бандеровцами". Не каждый человек может достичь такого величия своим жизненным путем. Неопровержимо и то, что существует понятие «бандеровский дух». Такие вещи нужно признавать. Признав это, мы раз и навсегда поставим крест на коммунистическом прошлом и начнем новую жизнь. Если вы считаете, что экономические свершения в Украине можно провести без психологического, эмоционального, национального подъема, то глубоко ошибаетесь. Есть старые силы, архаичные силы, политические динозавры, которые нам пытаются помешать отпраздновать этот светлый праздник, но это их проблемы. Думаю, они еще немного померзнут и пойдут домой греться.

Действительно, с самого утра на Майдане Независимости собралось несколько десятков коммунистов, которые протестовали против того, чтобы “эти националисты пришли к власти». Так они сами сказали.

– Вопше мы за Союз. – говорит Леся Остахова, 34-х лет, из Тетиева.

– Вы знаете какой сегодня день?

– Знаем... А какой сегодня день? – интересуется она у своих красных побратимов.

– Сегодня православный праздник, – подсказывает кто-то.

– Не, – не соглашается Леся. – Не-не, не православный. Не, не Покрова! Свято какое сегодня? Освобождение? Что ли? Скажите мне, что мы сегодня празднуем?

Но молодой коммунистке так никто и не смог объяснить, чье «освобождение» они пришли отметить.

Подхожу к другим красным, пытаюсь заговорить. Женщина сбоку машет мужчине пальцем, мол, не разговаривай. Однако тот проявляет смелость:

– Меня зовуть Бабийчук Владимир. Это УПА–УНСО хотять сюда, а мы их не допустимо. Потому что когда я был в Трускавце в санатории, они меня взяли под руки в милицию. Но хорошо, что со мной была женщина из Киева, да и забрала меня от них.

– Сколько вам лет было, когда вы в санатории были?

– 28... Это был 68-й год.

– Но какие же бандеровцы в 68-ом году в милиции служили?

– Не рассказывайте мне. Они там осталися. Они в войну на моих глазах бросали малых детей в колодцы. Это было в 42-ом году.

– А где такое было?

– На Киевщине.

– Насколько вам близка коммунистическая идея? – интересуюсь у “красной” молодежи.

– Мне лично? Очень близка, – отвечает дамочка. – Вобще-то я училась при коммунистах, и я за коммунистов.

– Когда вы успели поучиться при коммунистах, если вы так молоды?

– Ну, здрасьте. Октябренком была, пионером была, комсомольцем была. Ездили на слеты пионерские. Собирали макулатуру.

Однако, чем близок им коммунизм, почему именно они за коммунистов, и в чем заключается коммунистическая идея, сказать не могут, хохочут и отворачиваются.

– Мы сюда пришли, чтобы мы жили по-человечески, – говорят Вера Митрофановна и Инна Николаевна из Борисполя. – А вы посмотрите, что творится! Моя дорогая доцечка, мы протестуем против буржуазного строя. Мы должны жить дружно, а не украинцы против украинцев.

– Ну, хотят себе националисты праздновать День основания УПА, так пусть празднуют. Выходит, это вы не хотите жить дружно?

Откровенно говоря, немного жаль было этих людей – замерзли стоять с самого утра, при этом многие даже не знают, за что стоят.

Лидер «Свободы» напомнил, что в следующих выборах будут принимать участие молодые люди, которые родились уже в независимой Украине.

– Это будут люди, которые не знают, что такое Советский Союз. Которые не знают, как это - сидеть в школе за партой и за ними там где-то наблюдает Ленин с портрета на стене, и рассказывает про 15 республик-сестер и “единую общность Совецкий Союз”. Это будут люди, для которых сам факт украинского независимого государства является неопровержимым, они понимают, что свое будущее можно связывать только и только с украинским государством. Именно на ровесников Независимости мы надеемся, именно они помогут очистить эту антиукраинскую власть.

– Сегодняшних наших мужей тяжело назвать ответственными. – кричал он в рупор, обращаясь с своим марширующим колоннам. – А вот Бандера был политически ответственным, поэтому он актуален сегодня. Путь Бандеры, как политического деятеля, как украинского выдающегося политика, подтверждает его политическую ответственность. Он умел отвечать за свои поступки, за свои приказы, за решительные действия. Именно решительные действия, которых сегодня ТАК не хватает сегодняшней власти. Бандера и тогда брал на себя ответственность, когда отдавал приказ на уничтожение польского министра внутренних дел Перацкого, который был фактически отцом, так называемой, пацификации, когда польская оккупационная власть уничтожала украинцев, украинские церкви, поджигала украинские села. Бандера был политически ответственным, когда вместе с ОУН 30 июня 41-го года во Львове был провозглашен Акт возобновления Украинского государства. Тогда была создана украинская власть, был премьер, были украинские деньги. Но немецкая власть навредила процессу создания украинского государства. В итоге, Бандера и его соратники были на много лет арестованы, и отправлены в концентрационный лагерь. УПА не воевала под Варшавой, она не была под Краковом, УПА на была под Москвой или под Тамбовом. Армия боролась на своей земле. Они защищали своих матерей, своих любимых, в конечном итоге свою экономику. Защищали Господом данную нам украинцам землю. Разве это преступление?! Признание Бандеры – это будет крест на всех тех бывших советских остатках. Те московские карлики пытаются указать нам, украинцам, какие праздники нам праздновать и каких героев нам чествовать. Сколько нам еще нужно это терпеть?!

Среди сторонников идеи признания УПА и присвоения Степану Бандере Героя Украины были в основном киевляне–студенты. Ради их участия организаторы специально перенесли митинг с традиционных 10 утра на три часа. Говорят, что студенты сами об этом просили.

Приехали и люди из разных регионов Украины: Харькова, Черновцов, Луганска, Крыма, Львовщины, Франковщины, Черниговщины. Многие приезжают в Киев праздновать Пресвятую покрову и День создания УПА с расчетом, что рано или поздно этот день станет праздником украинского национального войска.

– Для нас, гуцулов, Бандера – символ нации, - говорит Иван из Верховинского района, стоящий в гуцульской одежде, – а тем более у нас в горах, где был фактически разрушен последний бункер бойцов, которые воевали под руководством Бандеры. Это есть наша память, наша история. Так и так должно быть. Моя мама родилась в Сибири. Ее родители были выселены.

Правду говоря, давно не видела такого живого митинга. Националисты, не жалея своих голосовых связок, орали лозунги. Колонну охраняло несколько тысяч силовиков, но это, видимо, было зря, потому что не чувствовалось агрессии или неприязни.

Председатель Ивано-Франковской областной организации «Свобода» Александр Сыч призывал «общество помнить, что УПА – это крупнейшая подпольная армия Европы и мира».

– Ей завидовали такие люди, как Шарль де Голль. Эта армия превосходила своей боевой славой, численностью. Она сама справлялась без любых союзников. Если было нужно, она уничтожала советских, немецких, польских генералов. Они воевали против каждого колонизатора. Представьте себе, через УПА прошло 600 тысяч украинцев. В высший пик своего становления – 44-45 годах – УПА имела 150 тысяч воинов. И все они жили не в казармах, а в лесах... Сегодня нужно бороться за содержание украинского государства, потому что пока мы имеем только символ государства. Нужно бороться, чтобы с этой земли были сметены все те холуи, которым хорошо жилось и в советской империи, а теперь под флагом Украинского государства.

В свою очередь председатель Сумской областной организации Игорь Мирошниченко прибавил:

– Мы хотим видеть в Украине украинскую власть, хотим видеть националистов, которые будут действительно заботиться о людях. Кредо Бандеры всегда было: обретешь Украинское государство или погибнешь в борьбе за него! Он погиб, но его жизнь вдохновила поколения украинцев на стремление к свободе. Поэтому непризнание Бандеры сегодня – это капитуляция перед кремлевскими карликами и перед пятой колонной в Украине.

...Часто бываю на разных митингах: коммунистов, националистов, просто правых. Подумалось, что едва ли не основное их отличие - не в лозунгах, не в принадлежности к каким-то лагерям, а в ментальности. Не помню, чтобы пришлось услышать на митинге от людей, которые себя называют националистами, о ценах на продукты питания, или о том, как тяжело жить, потому что так дороги колбаса или проезд. Конечно, хорошо было бы, чтобы и колбаса была дешевле. Однако, похоже, эти люди убеждены, что есть и другие важные вещи в этой жизни.

Ксения Лесив