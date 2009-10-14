Тимошенко дала 5 миллионов на памятник в Вашингтоне

Правительство выделило 5 млн. грн. на строительство в Вашингтоне памятника жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр культуры и туризма Василий ВОВКУН в ходе парламентских слушаний на тему: «Заграничное украинство: современное состояние и перспективы сотрудничества».

Он отметил, что соответствующее решение сегодня было принято на заседании правительства.