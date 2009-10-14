Тимошенко дала 5 миллионов на памятник в Вашингтоне
16:37, 14 октября 2009Политика
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...жертвам Голодомора в Украине
Правительство выделило 5 млн. грн. на строительство в Вашингтоне памятника жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр культуры и туризма Василий ВОВКУН в ходе парламентских слушаний на тему: «Заграничное украинство: современное состояние и перспективы сотрудничества».
Он отметил, что соответствующее решение сегодня было принято на заседании правительства.
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