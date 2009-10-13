Довгий говорит, что не уйдет из «заминированного» Киевсовета

Заместитель Киевского городского председателя, секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ, несмотря на информацию о заминировании помещении Киевсовета, намерен провести сегодняшнее заседание, и не покидать вместе с депутатами сессионный зал.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Киевсовета после того, как получил информацию о заминировании.

«Не известно, откуда – до такого нужно додуматься – поступил звонок в Министерство внутренних дел, что здание заминировано, что кинологи работают и нужно освободить помещение. Я не знаю, как будут работать кинологи, но пока не будет принято решение по тарифам, я и депутаты будут работать здесь», - сказал О.ДОВГИЙ.

После этого он предложил присутствующим в зале депутатам провести согласительный совет, не выходя из зала, относительно дальнейшей работы.

Он предложил сегодня, ввиду требований Блока Кличко и условий работы в сессионном зале, проголосовать общие вопросы повестки дня, которые не касаются градостроения и землепользования, а также принять решение по тарифам. После этого О.ДОВГИЙ предложил закрыть сегодняшнее заседание.

62 из 92 присутствующих в зале депутатов, которые голосовали, поддержали предложение О.ДОВГОГО. Дату, на которую перенесены земельные вопросы сегодняшней повестки дня, не уточняли на согласительном совете.

О.ДОВГИЙ предложил депутатам Блока Кличко приобщиться к работе сессии, ввиду того, что раньше депутаты этой политической силы говорили, что разблокируют президиум, если сегодня не будут рассматриваться земельные вопросы.

Сейчас в заседании объявлен пятиминутный перерыв.

Работа сессии будет длиться до 19.00, поскольку в 18.00 состоялось голосование за ее продление на один час.