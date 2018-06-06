Путин приехал показать Кремль с человеческим лицом

Олесь Доний, председатель Центра политических ценностей: УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ НЕ ЗНАЕТ, ЗАЧЕМ ЕЙ ПУТИН Для украинской стороны визит Путина не является приоритетным - с нашей стороны нет ни одного вопроса, который мог бы решиться. Ни вопрос демаркации границ, ни сроки пребывания в Крыму Черноморского флота в этот раз стороны не решат.

Вопросы экономического плана также не являются прерогативой комиссии Ющенко-Путин, не будет и новых предложений с украинской стороны.

Этот визит больше нужен России. Почему? Несколько дней назад председатель российского ЦИК Вишняков объявил о том, что выборы президента России состоятся в надлежащий срок. Разговоры о третьем сроке Путина должны на этом закончиться, в дальнейшем будет речь идти о его преемнике. И Путину в конце президентства нужно показать, что одним из этапов его правления был повторный вход Украины в зону российского влияния.

Для российской общественности он приезжает сюда как победитель - после поражения помаранчевых и возвращения к власти пророссийских сил. Для него - это одна из жирных точек перед окончанием президентства. Этим он показывает, “кто в доме хозяин“.

Исходя из этого, ключевые вопросы, которые будут затрагиваться во время встреч с украинским руководством, будут касаться гуманитарных сфер, где есть возможность давления на Партию регионов. Недаром российский МИД недавно выдал заявление о притеснениях русского языка в Украине. Это был знак для ПР: мол, отвечайте за свои обязательства, выполняйте предыдущие договоренности. Путин обязательно скажет об этом, но мягче: мол, мы заинтересованы во всестороннем развитии русского языка, чтобы граждане Украины могли разговаривать на родном языке. Кроме того, появятся вопросы религии, геноцида. А затем они будут муссироваться в Верховной Раде.

Возможно, будут сигналы о желании оставить ЧФ после 2017 года.

Когда Украина просила Путина приехать, она надеялась на решение экономических вопросов, в частности относительно энергоснабжения. Но теперь уже поздно, потому что они решены....

В настоящее время все инициативы будут исходить от российской стороны. Украинская власть не знает, что делать с Россией и чего от нее хочет. По окончании визита украинской власти нечего будет говорить о результатах встречи президентов. Ведь еще вчера президентская команда не была готова к встрече.

А для Януковича эта встреча - легитимизация в глазах его электората. Поскольку Янукович пребывает в состоянии борьбы за ПР и свой электорат. У него есть значительное противоречие с Президентом. Есть довольно много фактов, которые свидетельствуют о том, что Ющенко рассчитывал на расширение собственного электорального поля за счет бело-голубых. И некоторые элитные группы из ПР давали месиджи об этом. Вместо этого Янукович в какой-то момент уверовал в собственный успех и в частности в возможное участие в следующей президентской кампании.

Хорошие отношения Ющенко и ПР означали бы, что “регионалы” готовы признать Президента формальным лидером. Янукович этого не хочет. Визит Путина в данном случае - укрепление позиций конкретно Януковича в пределах его электората.

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий: ЯНУКОВИЧ ПОТЕРЯЕТ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ НИШУ Этот визит будет свидетельствовать об этапе относительной нормализации отношений между Украиной и Россией. Также он даст возможность в рамках этого этапа отношений произвести инвентаризацию нерешенных проблем. На ее базе и можно формировать дорожную карту отношений.

Встреча много дает Президенту Украины. За те полгода, которые прошли после визита Путина в Киев, наблюдалась асимметрия визитов в российском направлении украинской дипломатии. В Москве с Путиным встречались Янукович, Мороз, Симоненко, по слухам, даже Тимошенко. Но официальных визитов президентов России и Украины не было - лишь какие-то короткие встречи вежливости.

Поэтому Ющенко выигрывает однозначно, и выигрывает Украина, поскольку есть шанс, что комиссия Ющенко-Путин заработает. И заработают, соответственно, колеса внешнеполитической машины Украины на российском направлении: и Совет безопасности и обороны Украины, у которого есть соответствующий партнер в России, и соответствующие министерства, а также другие службы.

Относительно Путина - он от этого визита также выигрывает, потому что ему сейчас неудобно и даже некомфортно из-за этой визитной диспропорции. Путин вместе с кремлевским руководством не хочет давать повод для обвинений в свой адрес в том, что он делает ставку на Януковича или на другие политические силы в Украине. Российскому президенту важно оградить себя от упреков, что Россия ведет себя в отношении Украины - особенно в энергетических вопросах - с позиции шантажа.

Януковичу по большому счету это ничего не даст. Он может даже потерять, поскольку лишится эксклюзивной ниши - связи с Путиным. Потому что эти визиты Януковича в Москву давали ему возможность позиционировать себя как важного игрока - как для запада, так и для России.

Относительно решения вопросов, важных сегодня для Украины, таких, как демаркация границ или срок пребывания в Крыму Черноморского флота, они вряд ли могут решиться. Это сложные вопросы, которые Ющенко должен правильно поставить и сформулировать. И это будет большая победа, если их постановка будет воспринята российской стороной.

Следовательно, от визита вряд ли стоит ожидать сенсаций и прорывов, но не будет и срывов. Ни эмоциональных, ни результативных.

Андрей Окара, политолог (Москва): УКРАИНСКИЕ ПОЛИТИКИ ИСПОЛЬЗУЮТ ТЕМУ НАТО ЧТОБЫ ДУРИТЬ РОССИЮ

Этот визит нужен и Украине, и России. И всем ключевым политикам - Путину, Ющенко и Януковичу. Каждый из них борется за свои позиции. Янукович, например, хочет быть политическим переводчиком между президентами и сказать: “Вот если бы не я, вы бы не поладили”.

Ющенко нужно показать себя обновленного – Ющенко, к которому Москва относится вполне нормально, без конфронтации. Путину нужно показать, что политика Кремля в СНГ была неэффективна, а теперь становится более адекватной, показать Кремль ,так сказать, с человеческим лицом.

Также Ющенко будет лоббировать важный для Украины вопрос - чтобы газовые соглашения заключались не между субъектами ведения хозяйствования, а между государствами. А Путину нужно “застолбить” цену на газ в 130 долларов. Он бы хотел сказать о повышении газовой цены, но сейчас, после смерти Туркменбаши, ситуация с энергоресурсами абсолютно непредсказуема. Следовательно, сегодня главное дело украинских политиков - борьба за отношения с Туркменистаном и борьба за его газ.

Вполне вероятно, будет затронут вопрос - правда, неофициально - относительно заключенного в Украине россиянина Владимира Ткача, помощника и приятеля депутата Госдумы Александра Лебедева. Вспомнят, возможно, и о Курочкине.

Было бы логично, если бы на встрече был затронут вопрос о гражданах России в Украине и украинцев в России. И не только в контексте трудовой миграции, но и прав человека и незаконных мигрантов, которые переправляются с востока в Западную Европу. Проблема мигрантов серьезна для обеих стран, но Украина и Россия имеют разные интересы.

У российских политологов в последнее время сложилось мнение, что интеграция Украины в НАТО не имеет перспектив. И украинские политики используют эту тему для разводки России, для обмена на уступки в газовом вопросе. Потому, скорее всего, эта тема не будет интенсивно обсуждаться, так же, как и вопрос демаркации границ. Хотя, возможно, будет идти речь о ЧФ, перевод которого является для России катастрофой.

В целом не думаю, что это будет очень результативная встреча. Разве что немножко улучшит отношения между странами.

Беседовал Дмитрий Стаховский