Путин приехал показать Кремль с человеческим лицом
Украинская власть не знает, зачем ей Путин... Янукович потеряет эксклюзивную нишу... Украинские политики используют тему НАТО для того, чтобы дурить Россию... Мнения экспертов
Олесь Доний, председатель Центра политических ценностей: УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ НЕ ЗНАЕТ, ЗАЧЕМ ЕЙ ПУТИН
УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ НЕ ЗНАЕТ, ЗАЧЕМ ЕЙ ПУТИНДля украинской стороны визит Путина не является приоритетным - с нашей стороны нет ни одного вопроса, который мог бы решиться. Ни вопрос демаркации границ, ни сроки пребывания в Крыму Черноморского флота в этот раз стороны не решат.
Вопросы экономического плана также не являются прерогативой комиссии Ющенко-Путин, не будет и новых предложений с украинской стороны.
Этот визит больше нужен России. Почему? Несколько дней назад председатель российского ЦИК Вишняков объявил о том, что выборы президента России состоятся в надлежащий срок. Разговоры о третьем сроке Путина должны на этом закончиться, в дальнейшем будет речь идти о его преемнике. И Путину в конце президентства нужно показать, что одним из этапов его правления был повторный вход Украины в зону российского влияния.
Для российской общественности он приезжает сюда как победитель - после поражения помаранчевых и возвращения к власти пророссийских сил. Для него - это одна из жирных точек перед окончанием президентства. Этим он показывает, “кто в доме хозяин“.
Исходя из этого, ключевые вопросы, которые будут затрагиваться во время встреч с украинским руководством, будут касаться гуманитарных сфер, где есть возможность давления на Партию регионов. Недаром российский МИД недавно выдал заявление о притеснениях русского языка в Украине. Это был знак для ПР: мол, отвечайте за свои обязательства, выполняйте предыдущие договоренности. Путин обязательно скажет об этом, но мягче: мол, мы заинтересованы во всестороннем развитии русского языка, чтобы граждане Украины могли разговаривать на родном языке. Кроме того, появятся вопросы религии, геноцида. А затем они будут муссироваться в Верховной Раде.
Возможно, будут сигналы о желании оставить ЧФ после 2017 года.
Когда Украина просила Путина приехать, она надеялась на решение экономических вопросов, в частности относительно энергоснабжения. Но теперь уже поздно, потому что они решены....
В настоящее время все инициативы будут исходить от российской стороны. Украинская власть не знает, что делать с Россией и чего от нее хочет. По окончании визита украинской власти нечего будет говорить о результатах встречи президентов. Ведь еще вчера президентская команда не была готова к встрече.
А для Януковича эта встреча - легитимизация в глазах его электората. Поскольку Янукович пребывает в состоянии борьбы за ПР и свой электорат. У него есть значительное противоречие с Президентом. Есть довольно много фактов, которые свидетельствуют о том, что Ющенко рассчитывал на расширение собственного электорального поля за счет бело-голубых. И некоторые элитные группы из ПР давали месиджи об этом. Вместо этого Янукович в какой-то момент уверовал в собственный успех и в частности в возможное участие в следующей президентской кампании.
Хорошие отношения Ющенко и ПР означали бы, что “регионалы” готовы признать Президента формальным лидером. Янукович этого не хочет. Визит Путина в данном случае - укрепление позиций конкретно Януковича в пределах его электората.
Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий: ЯНУКОВИЧ ПОТЕРЯЕТ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ НИШУ
ЯНУКОВИЧ ПОТЕРЯЕТ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ НИШУЭтот визит будет свидетельствовать об этапе относительной нормализации отношений между Украиной и Россией. Также он даст возможность в рамках этого этапа отношений произвести инвентаризацию нерешенных проблем. На ее базе и можно формировать дорожную карту отношений.
Встреча много дает Президенту Украины. За те полгода, которые прошли после визита Путина в Киев, наблюдалась асимметрия визитов в российском направлении украинской дипломатии. В Москве с Путиным встречались Янукович, Мороз, Симоненко, по слухам, даже Тимошенко. Но официальных визитов президентов России и Украины не было - лишь какие-то короткие встречи вежливости.
Поэтому Ющенко выигрывает однозначно, и выигрывает Украина, поскольку есть шанс, что комиссия Ющенко-Путин заработает. И заработают, соответственно, колеса внешнеполитической машины Украины на российском направлении: и Совет безопасности и обороны Украины, у которого есть соответствующий партнер в России, и соответствующие министерства, а также другие службы.
Относительно Путина - он от этого визита также выигрывает, потому что ему сейчас неудобно и даже некомфортно из-за этой визитной диспропорции. Путин вместе с кремлевским руководством не хочет давать повод для обвинений в свой адрес в том, что он делает ставку на Януковича или на другие политические силы в Украине. Российскому президенту важно оградить себя от упреков, что Россия ведет себя в отношении Украины - особенно в энергетических вопросах - с позиции шантажа.
Януковичу по большому счету это ничего не даст. Он может даже потерять, поскольку лишится эксклюзивной ниши - связи с Путиным. Потому что эти визиты Януковича в Москву давали ему возможность позиционировать себя как важного игрока - как для запада, так и для России.
Относительно решения вопросов, важных сегодня для Украины, таких, как демаркация границ или срок пребывания в Крыму Черноморского флота, они вряд ли могут решиться. Это сложные вопросы, которые Ющенко должен правильно поставить и сформулировать. И это будет большая победа, если их постановка будет воспринята российской стороной.
Следовательно, от визита вряд ли стоит ожидать сенсаций и прорывов, но не будет и срывов. Ни эмоциональных, ни результативных.
Андрей Окара, политолог (Москва): УКРАИНСКИЕ ПОЛИТИКИ ИСПОЛЬЗУЮТ ТЕМУ НАТО ЧТОБЫ ДУРИТЬ РОССИЮ
УКРАИНСКИЕ ПОЛИТИКИ ИСПОЛЬЗУЮТ ТЕМУ НАТО ЧТОБЫ ДУРИТЬ РОССИЮ
Этот визит нужен и Украине, и России. И всем ключевым политикам - Путину, Ющенко и Януковичу. Каждый из них борется за свои позиции. Янукович, например, хочет быть политическим переводчиком между президентами и сказать: “Вот если бы не я, вы бы не поладили”.
Ющенко нужно показать себя обновленного – Ющенко, к которому Москва относится вполне нормально, без конфронтации. Путину нужно показать, что политика Кремля в СНГ была неэффективна, а теперь становится более адекватной, показать Кремль ,так сказать, с человеческим лицом.
Также Ющенко будет лоббировать важный для Украины вопрос - чтобы газовые соглашения заключались не между субъектами ведения хозяйствования, а между государствами. А Путину нужно “застолбить” цену на газ в 130 долларов. Он бы хотел сказать о повышении газовой цены, но сейчас, после смерти Туркменбаши, ситуация с энергоресурсами абсолютно непредсказуема. Следовательно, сегодня главное дело украинских политиков - борьба за отношения с Туркменистаном и борьба за его газ.
Вполне вероятно, будет затронут вопрос - правда, неофициально - относительно заключенного в Украине россиянина Владимира Ткача, помощника и приятеля депутата Госдумы Александра Лебедева. Вспомнят, возможно, и о Курочкине.
Было бы логично, если бы на встрече был затронут вопрос о гражданах России в Украине и украинцев в России. И не только в контексте трудовой миграции, но и прав человека и незаконных мигрантов, которые переправляются с востока в Западную Европу. Проблема мигрантов серьезна для обеих стран, но Украина и Россия имеют разные интересы.
У российских политологов в последнее время сложилось мнение, что интеграция Украины в НАТО не имеет перспектив. И украинские политики используют эту тему для разводки России, для обмена на уступки в газовом вопросе. Потому, скорее всего, эта тема не будет интенсивно обсуждаться, так же, как и вопрос демаркации границ. Хотя, возможно, будет идти речь о ЧФ, перевод которого является для России катастрофой.
В целом не думаю, что это будет очень результативная встреча. Разве что немножко улучшит отношения между странами.
Беседовал Дмитрий Стаховский