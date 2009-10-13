Порошенко хочет изменить ситуацию с проигрышами Украины в информвойнах

Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО намерен предложить новые подходы в информационной политике МИД.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на Девятом совещании руководителей заграничных дипломатических учреждений Украины.

По словам П.ПОРОШЕНКО, «иногда мы чувствуем, что против нашего государства развязана информационная война, и мы ее проигрываем». «Сегодня, безусловно, мы предложим новые подходы в информационной работе, поскольку процесс глобализации делает внешнюю политику транспарентной, и не успевают высохнуть чернила на документе, как эксперты и журналисты пытаются его прокомментировать. И такое внимание к деятельности дипломатов требует от нас высокого профессионализма и возлагает на нас большую ответственность», - сказал он.

Поэтому, по убеждению П.ПОРОШЕНКО, дипломаты должны объяснять свои действия не только тем, кто этим интересуется, но и тем, кто не осведомлен в этих вопросах.