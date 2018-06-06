Проект Луценко: радость Януковича или смерть кучмизма?

Попытка объединить оранжевые силы... Игра в вождизм, а не состязательность идей... Это все лишь на радость Януковичу и его команде... Создать гражданское движение „сверху” невозможно... Луценко заворачивает оранжевых “влево”... Экс-министр внутренних дел, советник Президента Юрий Луценко объявил о создании Гражданского движения народной самообороны. Основанием для такого решения он считает окончательный реванш кучмистов в центральной исполнительной власти и неутешительные прогнозы развития Украины.

Мы спросили у политиков и экспертов, что они думают о перспективах такого движения.

Юрий Костенко, председатель Украинской народной партии: ЭТО ИГРА В ВОЖДИЗМ, А НЕ СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ИДЕЙ В основе любой инициативы должна лежать идея – только тогда она найдет отклик. В данном случае я не вижу серьезной мотивации. Борьба против узурпации власти – это не мотивация. В 1990-ом была идея – независимость государства, в 2004-ом – идея свободного выбора народа. А какая идея предлагается сегодня – один политический проект заменить другим? Олигархический режим в трех ипостасях заменить властью „Народной самообороны”? Каким способом?

Называть этот проект неполитичным некорректно. Это чистая политика. Если Луценко планирует это гражданское движение перед выборами трансформировать в партию, то в случае досрочных выборов такой путь не имеет перспективы, потому что с момента создания партия на протяжении года не может принимать участия в выборах. А какой путь еще возможен для изменения нынешней власти? Через улицу и революцию? Это путь в никуда.

Я являюсь категорическим противником революций. Революции только отбрасывают общество назад, и даже Оранжевая революция – яркий тому пример. Получив колоссальный кредит доверия, менее чем за год оранжевая власть отбросила политический процесс в Украине по меньшей мере на десятилетие.

А относительно высокого рейтинга Юрия Луценко могу напомнить, что полтора года тому назад мы имели уровень доверия к Ющенко 52%, и где этот рейтинг теперь? Рейтинги не имеют никакого отношения к созданию демократического общества.

Революции могут привести к одному (и этот сценарий последовательно разыгрывается нашими близкими и дальними соседями) – расколу Украины по югославскому варианту.

Сегодня все говорят о новых политических проектах вместо того, чтобы сказать – есть угроза свертывания украинской перспективы. Такая угроза есть, потому что “антикризисная” коалиция уходит корнями в коммунистический и в клановый режим, который абсолютно не понимает, что такое национальный интерес и что такое демократия. Эту угрозу можно ликвидировать лишь в случае, если на следующие выборы – досрочные или очередные – на политическую арену выйдут не кланы, а идеологические партии.

Я здесь вижу вечное стремление украинцев изобретать велосипеды, на которых весь цивилизованный мир ездит уже 300 лет. Политической основой развития демократии является состязательность идеологий трех основных направлений – социал-демократического, национал-демократического и либерального. Политическая борьба возможна лишь в этой плоскости. А в партиях на сегодня нет недостатка – все ниши заняты.

Думаю, что наилучшая помощь демократии со стороны Луценко имела бы место, если бы он возглавил одну из партий левого направления или способствовал потому, чтобы какая-то из партий с близкой ему идеологией одержала победу на следующих выборах. Я был бы этому только рад.

Кстати, недавно состоялась, как по мне, намного более важное событие – подписание “Декларации об объединении национально-демократических сил Украины” между Народным Рухом Украины и Украинской народной партией, о котором СМИ почему-то не говорят. Вместо этого все обращают внимание на очередной пиар-ход очередного политика.

УНП не будет принимать участия ни в чем, что направлено на очередную революцию и пестования дежурных вождей. Мы предлагаем обществу идейную альтернативу правого направления. Подписание декларации об объединении с Рухом и дает ответ на вопрос о нашем видении развития политической перспективы.

Владимир Филенко, заместитель председателя партии «Реформы и Порядок»: ЭТО ВСЕ ЛИШЬ НА РАДОСТЬ ЯНУКОВИЧУ И ЕГО КОМАНДЕ Такая инициатива прогнозировалась, и я знал об этом. Другое дело, что ни я, ни кто-либо другой сегодня не может дать окончательной оценки тому, как эта идея будет развиваться. С одной стороны, нужно поддерживать новые прогрессивные идеи, к реализации которых будут приобщаться люди – небезразличные и разочарованные. С другой стороны, многое зависит от того, какая будет риторика. Если риторика Луценко будет выдержана в духе противостояния „кучмизму” и узурпации власти, то я за такую идею.

Не секрет, что меня приглашали приобщиться к этому проекту, но на сегодня я не готов войти в состав инициативной группы. Я интуитивно туда не спешу, потому что боюсь перспективы измельчания демократического движения. Сегодня нужно крепить помаранчевыйлагерь, находить понимание между БЮТ и „Нашей Украиной”, а любой новый проект на том же электоральном поле (еще и Николай Катеринчук вынашивает проект новой партии) – это все лишь на радость Януковичу и его команде.

Если же Луценко удастся вытащить определенных людей из отчаяния и небытия, поднять их с диванов, вернуть в активное общественное и политическое движение, то это было бы неплохо. Другое дело, как они потом всем этим будут распоряжаться. Не думаю, что целью Луценко является поддержка Президента или перспектива слияния с какой-то политической силой. Луценко выступает как самостоятельный и самодостаточный политик. Без сомнения, в случае досрочных парламентских выборов ему придется политизироваться и куда-то влиться, если он до тех пор что-то насобирает. Но что он насобирает и куда вольется, сегодня сказать невозможно.

Если честно, я не вижу больших перспектив этой идеи, потому что если бы видел, то стоял бы рядом и подпирал, а не наблюдал сбоку. Но, с другой стороны, я не могу не желать успеха своим коллегам.

Я когда-то в 1991 году целых две недели думал, что буду Президентом Украины. Но то было давно (смеется)...

Евгений Золотарев, председатель политсовета Гражданской партии “Пора”: СОЗДАТЬ ГРАЖДАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ „СВЕРХУ” НЕВОЗМОЖНО Такую инициативу мы оцениваем положительно. Мне лично импонирует то, что название „Гражданское движение” перекликается с названием нашей партии. А если серьезно, то появление такого движения критически необходимо обществу, однако не совсем понятно, то ли Луценко собирается его создавать, то ли приобщиться до того, что уже существует. Если такое движение действительно возникнет, и если оно будет касаться прав и свобод граждан, то „Поре” будет комфортно и полезно с ним сотрудничать. Мы можем принимать участие в политических акциях или даже проектах этого движения. Однако нужно понимать, что создать гражданское движение „сверху” невозможно.

Если Юрий Луценко возглавит такое движение, то рано или поздно появится вопрос о его политическом наполнении. Процесс партийного строительства долговременен, и если кто-то надеется, что это можно сделать к досрочным выборам весной или летом 2007 года, то это очередная иллюзия.

Луценко принадлежит к кругу наших единомышленников, но, говоря о возможности объединения усилий, нужно видеть общий план действий, общую стратегию, иначе мы можем лишь повторить ошибки оранжевой команды, которая объединялась вокруг определенных вождей, и это ничего, кроме краха иллюзий, стране не принесло. Пока еще ни плана действий, ни предложений относительно объединения усилий мы официально не получали.

Мы не пытаемся ускорять события, и у нас нет оснований бояться политического забвения, потому что наша политическая сила, в отличие от большинства других, является идеологической, во-вторых, ее представляют политики нового поколения. К следующим выборам довольно многие из них лишь выйдут на политическую арену – со своей программой и стратегией развития государства, тогда как множество людей, которые презентуют нынешнюю так называемую политическую элиту, с этой арены, надеюсь, сойдут.

Александр Дергачев, ведущий научный сотрудник Института политических и этнонациональных исследований НАНУ: ЛУЦЕНКО ПЫТАЕТСЯ ОБЪЕДИНИТЬ ОРАНЖЕВЫЕ СИЛЫ Думаю, что этот эксперимент еще должен пройти испытание на практике. Луценко достаточно удачно сформулировал общую идею, поскольку на создание новой партии сегодня нет достаточного общественного запроса. С другой стороны, есть потребность в поиске формы кооперации достаточно разных сил национально-демократического направления и возможности сконцентрировать усилия тех, кто на сегодня находится на обочине активного политического процесса, но является дееспособными и перспективными политиками. Учитывая достаточный уровень внимания (даже не доверия, а именно внимания) к Юрию Луценко, эта идея имеет некоторые шансы на реализацию.

Отрицание оранжево-голубого противостояния – это правильная констатация, и Луценко одним из первых это сформулировал. В обществе очень быстро вызревает осознание того, что политическая конструкция, которая возникла в парламенте, не продержится конституционный срок, и нас ожидают досрочные выборы, даже если сейчас эти тенденции еще недостаточно артикулированы. В этом контексте проект Луценко может оказаться своевременным.

Определяющими характеристиками его идеи является, во-первых: то, что он не требует, чтобы кто-то откуда-то выходил, куда-то переходил, переструктурировался. Луценко пытается найти новую форму возможного объединения разных политических сил оранжевого направления. Нужное что-то большее, чем новая конфигурация тех политических лидеров, которые уже есть. Нужные лица, которые еще не потеряли доверие, – таких немного, но они есть. Нужны перспективы, чтобы появились новые лица, особенно на региональном уровне и чтобы на том же региональном уровне многое решалось.

Можно констатировать, что у нас гражданское общество за развитием опережает политическую элиту, и реализация идеи, которая бы обеспечила мониторинг действий власти и подготовку общественного мнения не „сверху”, а за счет общественной активности с целью изменения политической элиты через механизм выборов, имеет право на существование.

В дальнейшем нужно будет понять, какие ресурсы, прежде всего организационные, доступные Луценко и насколько все те, на кого он рассчитывает, с энтузиазмом будут воспринимать его инициативу. Возможно, они будут считать, что появился еще один конкурент, еще один лидер на оранжевом поле. Луценко придется доложить достаточно больших усилий, чтобы позитив в деятельности его проекта стал определяющей чертой. Он сделал попытку предложить следующий шаг в развитии общественно-политического движения. Если этот шаг будет успешным, то это может выгодно его выделить в политическом процессе.

Думаю, что Юрий Луценко не имеет прямого расчета на досрочные выборы, потому что сейчас они не ко времени. Но ситуация очень динамичная, через три месяца могут сложиться совсем другие условия, и Луценко, безусловно, на них будет реагировать – не через создание собственной партии, потому что это неактуально, а через участие в формировании избирательных списков на позициях политического лидера.

Андрей Єрмолаєв, политолог, директор центра социальных исследований „Софія”: ЛУЦЕНКО РАЗВОРАЧИВАЕТ ОРАНЖЕВЫХ “ВЛЕВО” Заявление Юрия Луценко выглядит как взрывная смесь необоснованных аналитических предвидений с элементами копирования польского политического опыта на украинской почве, и все это замешано на преувеличении собственных качеств харизматичного лидера.

Если же попробовать понять суть такой инициативы, то, думаю, в оранжевом лагере сегодня наблюдается определенная суматоха вокруг развития политических проектов. И этот лагерь, к сожалению, переживает определенный левый поворот, поскольку инициатива левого (не по партийности, а по убеждениям) Луценко в действительности направлена на продолжение революции, которая была актуальной два года тому назад. Ставка на социальный протест, на проблематику социально-классовой справедливости может привести к тому, что движущей силой для оранжевых политических сил или для новых объединений, которые сейчас создаются под молодых лидеров, будет не средний класс и либеральные идеи, а многочисленный рабочий класс, который будет протестовать против социальной несправедливости. Таким образом, Луценко как политик делает медвежью услугу Либералу-Президенту и его ближайшим политическим партнерам.

Если же смотреть на этот шаг исключительно как на ступень политической карьеры Луценко, то его можно поздравить – он очень удачно использует политическую конъюнктуру.

Я скептически отношусь к воплощению этой идеи, поскольку это Гражданское движение формируется не на основе реального внутреннего украинского движения, какой бы Луценко пытался возглавить, а инициируется „сверху”. Такое насаждение инициатив является приметным и для украинской истории, и для имперской политики, к которой мы долгое время были причастны. У нас и реформы, и революции, и политические проекты инициируются „сверху”. В этом смысле ничего оригинального Луценко не предлагает.

Скорее всего, мы получим дежурный медийный проект, действительно связанный с организацией массовых социальных акций, но – я на этом опять отмечаю – вместо реального буржуазно-демократического движения есть перспектива получить протестное движение трудовых классов, на интересах которого придется спекулировать. Это будет не национальное движение, а отдельные локальные протестные акции, организованные или за производственной, или по региональному признаку. И тогда Площади (те, что с большой буквы) превратятся в революционные „Майданы”, которые будут собираться по поводу пустых кастрюль, но кто ими будет руководить – вопрос открытый. Если эти выступления будут называть новой революционной волной, то мы будем вынуждены признать, что Народная самооборона и планируется как новый левацкий проект, который будет имитировать новое политическое и протестное движение в Украине.

Юрий Луценко позиционируется как перспективный политический лидер, и, думаю, сам себя таким считает. Поскольку он использовал свою отставку и, возможно, еще будет использовать свое милицейское прошлое как имиджевые характеристики борца за справедливость, то ему нужны активные политические действия. Для этого необходим свой самостоятельный проект. Очевидно, перспектива возглавить „Нашу Украину” не имела для него такой перспективы. Но время терять нельзя, потому Луценко инициирует технологический проект. Цель – продлить политическое самораскручивание, утверждать себя как участника так называемого политического „топа”, то есть перечня фамилий, которые на слуху и которые позиционируются как лидеры определенных социальных процессов. Я не думаю, что Луценко делает буквальную ставку на досрочные парламентские выборы, хотя и не исключает возможности в случае такого поворота событий принять в них участие. Впрочем, это актуально лишь в случае проведения выборов в 2008 году, потому что в 2007-ом на выборах делать ничего. Если же в 2008 году сложится такой желаемый для оранжевых сил парламентский кризис, то ему можно рассчитывать на определенный успех. Но, думаю, у Луценко более далекие планы, не связанные с парламентскими выборами.

Галина Ключковская