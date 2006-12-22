Парламент освободил Дрижчаного от должности председателя СБУ

Верховная Рада Украины освободила Игоря ДРИЖЧАНОГО от должности председателя Службы безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление проголосовало 407 из 444 народных депутатов, зарегистрированных в зале. Не голосовала в полном составе фракция Коммунистической партии Украины.

Как заявил на заседании лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО, фракция не голосует за это решение, поскольку не знает, кого предложит назначить на эту должность Президент.

Он отметил, что к руководству СБУ может прийти человек, которому будет дано поручение «освободить со службы всех тех, кто работал в комитете госбезопасности (КГБ)».

По словам П.СИМОНЕНКО, наблюдаются тенденции «на подрыв национальной безопасности» и ликвидацию независимости Украины.

Он считает, что сегодня в Украине происходит «попытка создать бендеровскую службу безопасности».

На сегодняшний день не известно, какую кандидатуру на должность председателя СБУ внесет на рассмотрение парламента Президент Украины.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил в ВР представление об освобождении И.ДРИЖЧАНОГО от должности председателя СБУ. На следующий день, 30 декабря, В.ЮЩЕНКО назначил И.ДРИЖЧАНОГО заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

ВР 14 декабря не дала согласия на освобождение И.ДРИЖЧАНОГО от должности председателя СБУ. В частности, за его отставку проголосовали только 183 народных депутата из 226 необходимых для принятия решения.