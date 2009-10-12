Жвания: в отношениях с Россией нужно цинично искать выгоду для Украины

В украино-российских отношениях политики должны научиться искать выгоду для своей страны. Об этом в эфире программы «Шустер LIVE» заявил народный депутат Давид Жвания, сообщает его пресс-служба. «Сегодня каждое государство должно исходить из собственных интересов. Наши политики должны заниматься тем, чтобы в отношениях с Россией цинично искать выгоду для Украины. Это - примитивный принцип, но он является базовым для налаживания отношений между странами», - сказал он.

Жвания положительно оценил снижение уровня радикализации среди отечественных политических партий и игроков. «К счастью, мы не начинаем избирательную кампанию с радикализации взаимоотношений, у нас весь радикализм остался на «маргинесе», - считает политик.

Кроме этого Жвания подчеркнул, что вопросами межгосударственного украино-российского диалога должны заниматься не политики, а дипломаты, используя для этого весь свой профессионализм и опыт. «Сегодня нет проблем между Российской Федерацией и Украиной. Есть отсутствие долгого, качественного диалога, который должен быть профессионально настроен. Это задание дипломатов, и чем меньше политики туда будет лезть, тем лучшеи будут наши отношения с Россией», - подчеркнул Жвания.