Вакарчук велел при приеме в вузы учитывать еще и средний балл

Министерство юстиции зарегистрировало новые Условия приема в высшие учебные заведения Украины, которые были утверждены приказом Министерства образования и науки от 18 сентября 2009 года №873.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, об этом заявил министр юстиции Николай ОНИЩУК.

Названные условия, в частности, предусматривают для конкурсного отбора, наряду со вступительными экзаменами, учет среднего балла документа о полном общем среднем образовании лиц, поступающих на основе полного общего среднего образования для получения образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста, бакалавра (специалиста, магистра, медицинского и ветеринарно-медицинского направлений).