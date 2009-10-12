Вакарчук велел при приеме в вузы учитывать еще и средний балл
15:03, 12 октября 2009Политика
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Аттестат тоже имеет значение?
|Николай ОНИЩУК
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, об этом заявил министр юстиции Николай ОНИЩУК.
Названные условия, в частности, предусматривают для конкурсного отбора, наряду со вступительными экзаменами, учет среднего балла документа о полном общем среднем образовании лиц, поступающих на основе полного общего среднего образования для получения образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста, бакалавра (специалиста, магистра, медицинского и ветеринарно-медицинского направлений).
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