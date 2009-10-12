Ющенко отменил свою речь в Брюсселе "по непредвиденным обстоятельствам"

Эгмонтонский королевский институт внешних отношений Бельгии заявил об отмене конференции при участии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО из-за отказа последнего.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в институте.

“Мы выражаем сожаление, но вынуждены информировать, что по непредвиденным обстоятельствам Президент Украины В.ЮЩЕНКО не сможет выступить с презентацией, как это планировалось ранее”, - написано в сообщении института.

Конференция в Эгмонтонском королевском институте должна была состояться 16 октября в 18.30 в рамках двухдневного визита В.ЮЩЕНКО в Бельгию. Предусматривалось, что Президент Украины выступит с речью на тему “Глобальная и региональная безопасность: украинский взгляд”.

В сообщении института не уточняется, какие именно непредвиденные обстоятельства не дали возможности украинскому Президенту принять участие в конференции.

По информации, полученной УНИАН от осведомленного источника, в целом на конференцию с украинским Президентом зарегистрировались свыше 2 тыс. человек.