Вехи недели: парламент очнулся, Порошенко вернулся, Ющенко повидался с Медведевым

Верховная Рада вернулась к нормальному функционированию. Петр Порошенко довольно неожиданно стал министром иностранных дел. Виктор Ющенко после энергичной саморекламы посетил саммит СНГ, где убедился, что российский коллега Дмитрий Медведев общаться с ним не настроен.

Нормально голосующий парламент в Украине в последнее время стал редкостью. Видимо, законодатели решили сделать своеобразный подарок своим избирателям перед президентской кампанией. Заодно 259 парламентариев в первом чтении приняли законопроект Олега Зарубинского (Блок Литвина) о повышении социальных стандартов. Этот шаг Юлия Тимошенко назвала «атомной бомбой под финансовую стабильность Украины», объявив, что для выполнения норм документа необходим еще один бюджет. Впрочем, парламентарии не обращают внимания на выпады премьера – слишком много кандидатов в президенты собралось в сессионном зале Верховной Рады. Кстати, в третьей декаде октября соратникам фаворитов президентского марафона придется решать непростую задачу: как проголосовать в окончательном виде за повышение соцстандартов и утвердить кандидатов на вакантные кресла в правительстве, при этом не допустив блокирования работы Верховной Рады.

Огорчительное для премьера голосование за повышение соцстандартов вместе с заявлениями двух членов Украинской народной партии должны были похоронить парламентскую коалицию. Но этот эфемерный политический организм не только цинично существует, но и все больше напоминает Кощея Бессмертного, смерть которого требовала выполнения массы предварительных условий. Логика действий лидера УНП Юрия Костенко понятна и не нова: кадровых преференций его однопартийцы не дождались, а потому причин для сотрудничества с премьером больше нет. Да и смысла особого тоже, ведь, как утверждают бютовцы и сама Тимошенко, слоган «Вона працює» - это не о Юлии Владимировне, а обо всей Украине.

Несвоевременным для Юрия Костенко оказалось утверждение парламентом в качестве министра иностранных дел Петра Порошенко - 240 депутатов отдали свои голоса за хваткого и цепкого политика. Четыре года ожидавший повторного призыва на государственных службу «шоколадный король» показался им вполне приемлемой кандидатурой для руководства внешнеполитическим ведомством. Показательно, что Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко достигли негласного консенсуса относительно этого назначения. Неизвестно, добьется ли Петр Алексеевич ошеломляющих успехов на дипломатическом фронте, но в разряд политических тяжеловесов он уже вернулся. А там, как говорится, лиха беда начало.

Новоиспеченному министру пришлось оперативно отбыть в Кишинев для участия в саммите СНГ. Правда, как оказалось, можно было особенно не спешить. В столицу Молдавии не прибыли лидеры центральноазиатских республик, а разговор во время пленарного заседания шел без дипломатических экивоков.

Виктор Ющенко, которому так и не удалось добиться личной встречи с Дмитрием Медведевым (вымученное рукопожатие в кулуарах саммита – не в счет) вместе с Александром Лукашенко критиковали Россию достаточно остро. Причина – отказ Москвы создавать зону свободной торговли в СНГ. Виктор Андреевич был заметно вдохновлен собственным открытием: перед отлетом в Кишинев он в интервью Украинской службе Би-Би-Си назвал последние пять лет самыми удачными в новейшей истории Украины. Президент Медведев не стал вступать в дискуссию, вероятно, Кремль ответит в конце года, когда придет время согласовывать объемы поставляемого газа. Шеф «Газпрома» Алексей Миллер уже заверил, что российская энергетическая монополия не собирается уменьшать объемы поставок в Украину.

Юлия Тимошенко, что показательно, утверждает обратное. Есть ли у нее слово заветное для убеждения Владимира Путина, мы скоро узнаем. Пока же Юлия Владимировна обеспокоена переводом почтальонов на полную ставку, состоянием почтовых ящиков и табличек с адресами на стенах домов. Если тенденция сохранится, накануне первого тура президентских выборов кому-то повезет увидеть лидера БЮТ, моющей пол в подъезде многоквартирного дома. Впрочем, как утверждают социологи из «СОЦИСа», пока Тимошенко не удается ликвидировать почти 10-процентное отставание от Виктора Януковича. С другой стороны, есть поводы для радости - остальные участники президентской гонки могут рассчитывать только на обвал рейтингов фаворитов, предсказанный Владимиром Литвином. Сам спикер глубоко возмущен правительственными планами урезать финансирование Верховной Рады в следующем году на фоне роста ассигнований на содержание президента и Кабинета министров.

Угрожающая ситуация сложилась после отставки начальника Генерального штаба Сергея Кириченко – Вооруженные Силы фактически лишились главнокомандующего в мирное время. На Банковой форсированно раскладывают кадровый пасьянс из потенциальных претендентов на пост министра. Не исключено, что им станет сам Кириченко, если успеет выполнить все формальности. Правда, кого бы не утвердили в качестве нового министра, денег на армию в бюджете от этого не прибавится.

Евгений Магда