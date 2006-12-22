ЕС не выражает соболезнований по поводу смерти Туркменбаши

Европейский Союз призвал новые власти Туркменистана восстанавливать демократию в республике и осуществлять правление согласно закону, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как сообщает агентство, несмотря на общепринятые позиции дипломатического протокола, в сообщении, представленном комиссаром по внешним связям Европейского Союза Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, не выражается соболезнований по поводу смерти Туркменбаши.

"Мы надеемся, что Туркменистан снова встанет на путь демократии, как только новый лидер страны примет полномочия", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по официальной версии, Президент Туркменистана Сапармурат Ниязов умер 21 декабря ночью вследствие внезапной остановки сердца. Он возглавлял страну свыше 20 лет.

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