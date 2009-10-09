Из Севастополя призывают поддержать Тимошенко

Представители интеллигенции и деловых кругов Севастополя призвали демократические силы объединятся вокруг премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и поддержать ее на предстоящих президентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, обращение к украинским политическим силам подписали более 100 человек: преподаватели ведущих вузов, руководители общественных организаций, юристы, врачи, предприниматели, ветераны Вооруженных сил Украины.

В документе подчеркивается, что «сложившаяся политическая ситуация в стране ставит перед демократической общественностью одну из важнейших задач: ради будущего Украины, объединить ресурсы и возможности на выборах Президента и выдвинуть единого кандидата».

«Мы, избиратели, не хотим, чтобы наши голоса были бессмысленно распылены среди нескольких демократических кандидатов в Президенты Украины. Мы полагаем, что с учетом всех обстоятельств сегодняшнего дня наиболее перспективной и приемлемой для общества является кандидатура Юлии ТИМОШЕНКО», - сказано в обращении.

Директор Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института Юрий ИЛЬИН, выступая на собрании, отметил: «Сегодня севастопольская интеллигенция собрались для того, чтобы высказать свою позицию - объединить демократические силы вокруг Юлии ТИМОШЕНКО. Мы убеждены в том, что нельзя нам в очередной раз отдавать страну в руки криминально-олигархических кланов».