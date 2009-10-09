Порошенко решил поддержать Тимошенко на выборах?

Назначение Верховной Радой Петра ПОРОШЕНКО на должность министра иностранных дел Украины свидетельствует о том, что он решил поддержать премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО на президентских выборах в 2010 году.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал аналитик польско-украинского фонда PAUCI Адам САУЭР.

„Ю.ТИМОШЕНКО нуждается в союзниках, а П.ПОРОШЕНКО - это очень влиятельный союзник во всех важных сферах для ведения избирательной кампании (медиа, бизнес, местные политические структуры)... ПОРОШЕНКО, со своей стороны, анализирует ситуацию и инвестирует в кандидата, который, по его мнению, имеет реальные шансы на победу”, - считает польский эксперт.

Он отметил, что должность главы МИД является одной из наиболее привлекательных, особенно в условиях кризиса, когда намного лучше возглавлять дипломатическое ведомство, чем быть, например, министром финансов.

А.САУЭР отметил, что П.ПОРОШЕНКО раньше одним из условий политического союза выдвигал назначение на государственные должности. „Так и в этот раз”, - сказал эксперт, отметив, что в политике даже самые яростные оппоненты могут договориться о сотрудничестве, если будут считать его выгодным для обеих сторон.

„Общие интересы сильнее конфликтов”, - считает эксперт.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 октября, Верховная Рада по представлению Президента назначила П.ПОРОШЕНКО министром иностранных дел Украины.