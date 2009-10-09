Ющенко рассказал, что Порошенко придется догонять
Президент поблагодарил всех нардепов
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уверен, что новый министр иностранных дел Петр ПОРОШЕНКО будет реализовывать его внешнеполитический курс.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время подхода к представителям украинских СМИ в Кишиневе.
При этом он подчеркнул, что главная составляющая этой политики - отстаивание национальных интересов и развитие добрососедских отношений со всеми странами.
В.ЮЩЕНКО отметил, что за последние шесть месяцев, пока не было министра иностранных дел, Украина много потеряла в отношениях со странами-соседями, Европейским Союзом, Соединенными Штатами Америки и другими государствами.
«Нам сегодня нужно это догнать, проделать ту работу, которая за шесть месяцев не была сделана, – усилить наши отношения», - сказал Президент.
При этом он отметил, что в текущем квартале графики международных контактов Украины очень напряженны. В частности, планируется 5-7 визитов руководителей других государств в Украине, также запланированы много визитов В.ЮЩЕНКО в другие страны, в том числе в страны-соседи.
Президент поблагодарил всех народных депутатов, которые сегодня поддержали предложенную им кандидатуру министра иностранных дел. «Это значительный и добрый сигнал, что эта часть украинской политики – внешнеполитический аспект - в ближайшее время наберет характерную динамику, которая обеспечит отстаивание наших национальных интересов по всему миру», - сказал В.ЮЩЕНКО.
По завершении общения Президента с журналистами в помещении, где оно проходила, появился П.ПОРОШЕНКО. В.ЮЩЕНКО лично поздравил его с назначением на должность главы МИД. После этого новоназначенный министр иностранных дел принял участие во встрече В.ЮЩЕНКО с премьер-министром Республики Молдова Владом ФИЛАТОМ.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 октября, Верховная Рада по предоставлению Президента назначила П.ПОРОШЕНКО министром иностранных дел Украины. За соответствующее постановление проголосовали 240 народных депутатов из 440, зарегистрированных в зале.