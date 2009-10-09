За Тимошенко подписались в Киеве и Луганске

Киевская интеллигенция призывает демократические силы столицы объединиться вокруг премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО как единой кандидатуры на президентских выборах 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, в Киеве состоялось собрание интеллигенции, инициированное общественным объединением «Свободный человек». 400 участников собрания собрались в столичном Доме учителя, чтобы призвать демократические силы столицы объединиться вокруг единой кандидатуры на президентских выборах 2010 года.

Выступая на собрании, ректор Национального технического университета Украины "Киевский политехнических институт" Михаил ЗГУРОВСКИЙ отметил, что «самое большее ожидание интеллигенции - новый лидер, который консолидирует политиков и объединит их вокруг государственных дел. Юлия ТИМОШЕНКО способна вернуть потерянный украинцами за время эти шанс иметь развитую страну».

Народная артистка Украины Нина МАТВИЕНКО сказала: «Кое-кто нам, артистам, говорит, что мы должны быть вне политики. Если так, то как же быть нашим детям? Мы отвечаем за их будущее и не можем быть вне государства. Мы должны быть единомышленниками. Мы – за единого кандидата, за Юлию ТИМОШЕНКО».

Директор издательства «Днипро» Владимир ВОЙТОВИЧ отметил, что «весь мир смеется над нашими политиками, и только эта хрупкая женщина вызывает уважение и доверие. Мы обеспокоены тем, что наше государство находится в катастрофическом положении, и возлагаем надежде на человека, который каждый день доказывает, что ей нужны люди, а не власть».

Член-корреспондент Украинской академии аграрных наук, доктор экономических наук Сергей КВАША убежден, что «президентские выборы 2010 года – это выбор будущего не только Украины, но и будущего нашего города. Ю.ТИМОШЕНКО, опираясь на колоссальную силу воли, управленческий опыт, знания экономиста, защитила страну от наиболее ужасных последствий мирового экономического кризиса».

Интеллектуалы приняли обращение, в котором, в частности, отмечается: «Мы, киевляне, на собственном опыте проверили соответствие между обещанным и воплощенным представителями власти. Теперь каждый из нас имеет собственное политическое сознание, культуру, взгляды и мотивы для осуществления своего электорального выбора. Именно от результатов президентских выборов и стратегии внутренней политики, социально-экономических программ и проектов будет зависеть уровень общественной жизни».

Призывая поддержать на президентских выборах действующего премьер-министра, столичная элита отмечает: «Своим ежедневным трудом Ю.ТИМОШЕНКО доказывает, что является настоящим стратегом, принципиальным руководителем, способным навести порядок в государстве, единственным лидером, который отстаивает интересы страны, как на Западе, так и на Востоке, достойно представляет ее на международной арене и использует власть во имя благосостояния украинской нации».

Под этим обращением поставили свои подписи практически все участники собрания.

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Поддержать премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО на будущих выборах Президента Украины сегодня призвали также трудовые коллективы и творческая интеллигенция Луганской области призывают общественность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции 9 октября в Луганске заявили известные шахтеры, металлурги, хозяйственники, врачи, деятели культуры, представители общественных организаций.

Среди них - Герой Украины, полный кавалер орденов шахтерской славы Сергей БЫСТРОВ (ГП «Свердловантрацит»), герой Социалистического труда, почетный шахтер Николай СКРИПНИК (г. Ровеньки), заслуженный шахтер Украины (ГП «Донбассантрацит»), кавалер знаков шахтерской доблести и славы, почетный гражданин г. Красный Луч Виктор ИЛЬИН, заслуженный металлург Украины, начальник кислородно-конверторного цеха Алчевского металлургического комбината Геннадий ДОВГАЛЮК, атаман Украинского казачества Луганской области Александр КРАВЧЕНКО, народная артистка Украины Галина МУРЗАЙ, главный врач Луганской областной больницы Федор СОЛЯНИК, председатель Луганского областного общества «Просвита» Владимир СЕМИСТЯГА и другие.

Все они выступили с совместным обращением к гражданам и демократическим силам региона.

По их словам, Ю.ТИМОШЕНКО уже зарекомендовала себя как успешный антикризисный руководитель, дипломат и политик, профессионализма и харизматичности которого достаточно для того, чтобы стать во главе государства.

«Я призываю всех голосовать на выборах за Юлию Владимировну ТИМОШЕНКО, потому что сам буду голосовать за нее. И этот выбор трезвый, абсолютно обоснованный, ведь я вижу для этого весомые причины, - высказал свою позицию заместитель генерального директора ОАО «Алчевский металлургический комбинат» Геннадий ПРУТКОВ. – Было время, когда наш коллектив возлагал надежды на представителей Партии регионов, но они не исполнились. Для того чтобы люди поверили и пошли за политиком, нужно быть с ними и в радости, и в беде. ТИМОШЕНКО поддержала металлургов в кризис, показала высокое качество работы. Она имеет волю и смелость, чтобы стать героем в свое время».

Участники пресс-конференции призывали всех граждан, представителей демократических сил региона к беспристрастному здоровому анализу сегодняшней ситуации в государстве и принятию единственно правильного решения – поддержки кандидата в Президенты Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

«Если Луганская область и другие регионы государства не поддадутся демагогичным призывам политтехнологов и отдадут свои голоса за реального лидера, за одну, единую для всех кандидатуру, то вместе мы защитим Украину от материально и морально болезненного в сегодняшней ситуации второго тура. Мы призываем всех стать единым рычагом противостояния манипуляциям и сделать достойный выбор во имя ума, во имя совести, во имя будущего Украины!», – говорится в заявлении.

Также участники пресс-конференции отметили, что в регионе всегда во всех сферах ценились и сейчас ценятся трудолюбие и результативность. «Луганская область – это регион с высоким интеллектуальным и культурным потенциалом, в то же время наш край является важным сегментом отечественной промышленности. Здесь мыслят быстро и прагматично, не верят пустым обещаниям, ценят не за них, а за конкретные поступки», – отметили они.

Свой выбор представители ведущих отраслей промышленности региона и интеллигенция Луганской области объясняют тем, что только Ю.ТИМОШЕНКО, придя к власти, сделала реальностью закон "О повышении престижности шахтерского труда", в условиях кризиса создала специальный фонд для поддержки угольной промышленности, внедрила пакет льгот для металлургов и химиков, предложила подписать соглашение о сотрудничестве между Луганской областью и Кабинетом министров Украины с целью дополнительного финансирования реструктуризации шахт, реанимирования депрессивных угольных районов, возобновления жилищно-коммунального комплекса и развития культуры.