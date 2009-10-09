Литвин знает, что под некоторыми министрами уже качается кресло

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что кадровые вопросы парламент рассмотрит 22 октября.

Об этом он сказал в интервью журналистам.

В.ЛИТВИН выразил убеждение, что парламент поддержит кандидатуры двух вице-премьеров (речь идет о Юрии ЛЮБОНЕНКО и Михаиле ЗГУРОВСКОМ – УНИАН), а также кандидатуры двух министров (речь идет о Федоре ЯРОШЕНКО на должность министра финансов и Тариэле ВАСАДЗЕ на должность министра транспорта и связи – УНИАН). Он отметил, что никаких оговорок «в отношении деловых, моральных и профессиональных качеств этих людей я не вижу».

В.ЛИТВИН отметил, что более проблемным будет вопрос о кадровых увольнениях. По его словам, на сегодня уже предлагается более десяти кандидатур членов правительства на освобождение от должности. «Я шутил во время Согласительного совета, мол, вы сразу внесите одно постановление об отставке всего правительства», - сказал В.ЛИТВИН. В то же время, он признает, что «под некоторыми министрами закачается кресло, а оно уже качается».

Как сообщал УНИАН, 7 октября Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады проект постановления о назначении членов правительства.

В соответствии с проектом, на должности вице-премьер-министров предлагается назначить М.ЗГУРОВСКОГО, который в настоящее время является ректором Киевского политехнического института, и Ю.ЛЮБОНЕНКО – городского голову Кривого Рога. На должность министра финансов заявлен Федор ЯРОШЕНКО, министра транспорта и связи - Тариэл ВАСАДЗЕ и на должность министра юстиции - Виктор ШЕМЧУК.