Хватит ли у Порошенко конфет, чтобы задобрить всех партнеров?

Сегодня Верховная Рада Украины по представлению Президента Виктора Ющенко назначила министром иностранных дел Петра Порошенко. Мы спросили у политиков и экспертов, как они оценивают такое назначение

Анатолий Зленко, экс-министр иностранных дел: ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПОРОШЕНКО КОМПЕНСИРУЕТ ОТСУТСТВИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ОПЫТА Сначала хотел бы отметить тот факт, что назначение министра иностранных дел закрывает ту неопределенность, которая продолжается уже семь месяцев, когда внешнеполитическое ведомство находится без своего руководителя. Это - позитивный фактор.

Петр Алексеевич имеет профессиональное образование. Он в свое время закончил Институт международных отношений с отличием. То есть в этом контексте не возникает никаких вопросов.

Он знает иностранный язык, который будет помогать ему в работе министра.

Конечно, Петр Порошенко, в первую очередь, является политиком. Но политика и дипломатия тесно между собой связаны. Как правило, дополняют друг друга. Потому, думаю, его политический опыт, его работа в свое время в должности секретаря СНБО в известной мере будет способствовать работе в должности руководителя МИД. Это даст возможность на первых порах компенсировать отсутствие опыта в дипломатической сфере у Петра Алексеевича.

Также, как по мне, отсутствие сугубо дипломатического опыта может быть компенсировано за счет аппарата МИД. Там есть люди, на которых он может опираться в ходе реализации внешнеполитических задач.

Еще из главного – тот опыт, который накоплен Петром Порошенко в бизнесовой сфере, может быть чрезвычайно эффективно использован для реализации такой концептуальной основы внешнеэкономической деятельности, как экономическая дипломатия. Поскольку экономическая дипломатия предусматривает привлечение инвестиций в экономику Украины.

Надеюсь, это назначение даст возможность активизировать работу МИД. Думаю, это также прекратит непрестанное падение международного авторитета Украины в мире.

Главное для Петра Порошенко сегодня – обнаружить проницательность к тем процессам, которые происходят в целом в мировой политике. Речь идет о перезагрузке между некоторыми международными субъектами, переориентации глобальной внешней политики на новые принципы: отступление от одонополярного к многополярному миру. В этом контексте проницательность даст возможность активизировать участие Украины в этих процессах.

Глава украинской делегации в ПАСЕ Иван Попеску (ПР): ЭТО БУДЕТ НЕ ХУДШИЙ МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ Что касается профессиональности Петра Порошенко, то это - очень профессиональный человек. У него есть соответствующее образование, свободно владеет английским языком. Он не имеет проблем как на западном, так и на восточном фронте.

Думаю, это будет не худший министр иностранных дел.

В дальнейшем все будет зависеть от того, какую он будет проводить политику. Если он дистанциируется от избирательной кампании и будет руководствоваться исключительно стратегическими интересами Украины, и для него все наши соседи будут стратегическими партнерами, тогда, думаю, МИД получило достойного кормчего, который наладит работу министерства.

Я, как глава делегации в ПАСЕ, думаю, что найду общий язык с Петром Алексеевичем.

Дмитрий Корчинский, лидер партии «Братство»: НАША ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА БУДЕТ МАЗАТЬСЯ ШОКОЛАДОМ, И БУДЕТ ВКУСНЕЕ, СЛАЩЕ НА ВКУС Назначение Петра Порошенко главой МИД – это очень добрый шаг. Теперь будем надеяться, что украинская внешняя политика пойдет значительно оживленнее, поскольку МИД уже не будет жалеть конфет на угощение и задабривание иностранных дипломатов, внешнеполитических ведомств и правительств. Почему? Потому что у Петра Порошенко есть хорошее производство таких конфет на фабрике имени Карла Маркса. Порошенко – конфетный король. Думаю, он сможет пользоваться собственными ресурсами.

То есть наша внешняя политика будет мазаться шоколадом и будет вкуснее, слаще на вкус.

Петр Порошенко, по-видимому, будет не худшим министром иностранных дел, чем все предыдущие. Собственно говоря, страна, у которой нет своей внешней политики, может позволить себе иметь министром иностранных дел кого угодно.

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий: В НАШЕЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ СЕГОДНЯ ДОЛЖНО БЫТЬ ЧУТЬ МЕНЬШЕ ИДЕОЛОГИИ И БОЛЬШЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ Это назначение очень важное и знаковое в контексте мирового финансового кризиса и формирования новой мировой финансовой архитектуры.

Сейчас изменяется арифметика, геометрия международных отношений: двойка, восьмерка, двадцатка, тридцатка плюс США, Китай, ЕС, новые глобальные регуляторные механизмы, относительно которых сегодня дискутируют.

Украине нужно вмонтироваться вот в эту новую посткризисную мировую архитектуру и в новый экономический порядок. То есть возникают новые акценты, новые маневры.

Сегодня не нужно акцентировать внимание на вступлении Украины в НАТО, потому что эта проблема решена. Нас туда примут. Это лишь вопрос времени.

Актуален вопрос вступления в ЕС, вмонтирования в эти новые международные финансовые экономические механизмы. Потому здесь нужен такой министр иностранных дел, который имел бы: первое – профессиональное образование, а у Порошенко оно есть, второе – был бы специалистом у области банкинга, национальных и мировых финансов, третье – имел бы опыт ведения бизнеса. Это дает возможность подходить с прагматичной точки зрения ко многим внешнеполитическим проблемам. Порошенко мог бы используя свою деловую хватку, переориентировать нашу дипломатию в дипломатию экономическую, торговую и финансовую.

То есть в нашей внешней политике сегодня должно быть чуть меньше идеологии и больше политической экономии. Потому такой министр, как Порошенко, Украине и нужен.

Леонид Кожара, заместитель председателя Комитета ВР по иностранным делам (ПР): ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ У МИД НЕ БЫЛО БЫ МИНИСТРА, ТО И МИНИСТЕРСТВО ИСЧЕЗЛО БЫ КАК ТАКОВОЕ Конечно, наша партия не голосовала за назначение Петра Порошенко. Хотя Петр Алексеевич подготовлен к такой работе.

Думаю, ему вряд ли удастся добиться каких-то видимых сдвигов, потому что на сегодня дипломатическая служба недофинасирована, она на грани выживания и распада.

Вы знаете, что руководителем дипломатической службы у нас является не министр, а согласно Конституции (статья 106, пункт 3) руководство внешнеполитической деятельностью осуществляет Президент. Поэтому какой бы министр сегодня ни был, внешняя политика формируется не на Михайловской, а на Банковой. Потому очевидных политических сдвигов я не прогнозирую.

Я в этом вопросе немного заангажирован, потому что мы с Петром Порошенко учились в одном вузе. Правда, он младше меня на несколько лет, потому я не помню его студентом, но я помню уровень того советского факультета международных отношений, в частности международного права. Это был один из лучших вузов на то время в мире.

Я, как профессиональный дипломат, считаю, если бы в ближайшее время у МИД не было бы министра, то и министерство исчезло бы как таковое.

Опросила Ксения Лесив