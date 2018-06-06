Как Черновецкий Януковичу кланялся (фоторепортаж)

Как Черновецкий Януковичу кланялся (фоторепортаж)

17:59, 21 декабря 2006
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Журналисты, которые больше часа ждали Виктора Януковича после его встречи с Ющенко в Секретариате Президента, стали невольными свидетелями вот какой сцены...

Журналисты, которые больше часа ждали Виктора Януковича после его встречи с Ющенко в Секретариате Президента, стали невольными свидетелями вот такой сцены.

Виктор Федорович после встречи с Виктором Андреевичем был чрезвычайно серьезен

Не такой, как обычно выходит после встреч с Президентом
Он коротко пообщался с журналистами

И сразу отправился на своем Мерседесе

Но метров через 20 автомобили премьера остановились

Потому что из-за дверей Секретариата появился Леонид Черновецкий

Он подошел к премьерскому автомобилю

И, наклонившись к Януковичу, несколько минут с ним разговаривал
О чем именно, журналистам услышать не удалось. Но в Киеве уже давно поговаривают о том, что мэр получил поддержку премьера. В обмен на раздел столичных объектов с Партией регионов

Фото Дмитрия Стаховского

 

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