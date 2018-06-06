Как Черновецкий Януковичу кланялся (фоторепортаж)
Журналисты, которые больше часа ждали Виктора Януковича после его встречи с Ющенко в Секретариате Президента, стали невольными свидетелями вот какой сцены...
Журналисты, которые больше часа ждали Виктора Януковича после его встречи с Ющенко в Секретариате Президента, стали невольными свидетелями вот такой сцены.
|Виктор Федорович после встречи с Виктором Андреевичем был чрезвычайно серьезен
|Не такой, как обычно выходит после встреч с Президентом
|Он коротко пообщался с журналистами
|И сразу отправился на своем Мерседесе
|Но метров через 20 автомобили премьера остановились
|Потому что из-за дверей Секретариата появился Леонид Черновецкий
|Он подошел к премьерскому автомобилю
|И, наклонившись к Януковичу, несколько минут с ним разговаривал
|О чем именно, журналистам услышать не удалось. Но в Киеве уже давно поговаривают о том, что мэр получил поддержку премьера. В обмен на раздел столичных объектов с Партией регионов
Фото Дмитрия Стаховского
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