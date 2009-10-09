Ющенко говорит, что не встретится с Медведевым, но он не виноват
"Это не проблема личностей..."
На сегодняшний день встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с Президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ не является возможной.
Об этом сказал В.ЮЩЕНКО во время подхода к украинской прессе в Кишиневе.
В.ЮЩЕНКО напомнил, что несколько недель назад украинская сторона предложила российскому Президенту провести встречу в рамках международных мероприятий, в том числе в рамках заседания глав государств – участников СНГ, или организовать отдельную рабочую встречу.
«На сегодняшний день такая встреча в Кишиневе выглядит невозможной по причине позиции российской стороны», - сказал В.ЮЩЕНКО.
Он подтвердил готовность Украины встречаться с руководителями России и осуществлять конструктивный диалог. «Но отношение, которое демонстрируется, я думаю, это отношение к нашим ценностям, к нашему образу жизни, демократическим процессам – это не проблема личностей, это проблема мировоззренческая – мне так кажется», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.