Бог мне сказал, что Черновецкий станет мэром... Теперь я говорю с Леонидом о президентских выборах

Служения «Посольства благословения Царства Божьего для всех народов», к которому причастен мэр Киева Леонид Черновецкий, сильно отличаются от того, что мы наблюдаем в православных храмах. Люди здесь молятся всем существом – трясясь и бормоча себе под нос что-то нечленораздельное… Служения проходят в легкоатлетическом манеже на Березняках. Более всего непривычна та экстатичность, с которой проводится месса. Люди произносят так называемые глоссолалии - сочетания невнятных звуков. Верующие считают, что так через них говорит Святой Дух, православные утверждают, что так зомбируют паству, и относят «Посольство» к тоталитарным сектам.

Глава «Посольства Божьего» – нигериец пастор Сандей Аделаджа, один из лучших друзей нового киевского мэра Леонида Черновецкого. К нему не пробиться: десятки людей выстраиваются в очередь, чтобы приобщиться к силе, идущей через черного пастора. Афроукраинец обхватывает руками голову очередного прихожанина, что-то шепчет над ним на еще более непонятном, чем глоссолалии, языке, резко выдыхает – прихожанин отходит просветленный. «Так пастор лечит», - объясняет нам женщина, также стоящая в этой очереди. Еле протолкнувшись к Сандею, мы просим его дать нам интервью. Он соглашается, и мы поднимаемся на второй этаж манежа, следуем в уютный кабинет с надписью на двери: «Общественная приемная народного депутата Украины Леонида Михайловича Черновецкого».

Как загипнотизировать 2 миллиона человек

- Господин Сандей, Вы в Украине уже двенадцать лет. Скажите, чего Вы и Ваше церковь добилась за это время? Сколько у вас сторонников? - Я в Украине тринадцать лет. В целом же в бывшем Союзе живу двадцать лет. Сторонников – а мы считаем только тех людей, которые выходили и публично каялись, приняв Иисуса Христа и которые оставляют нам свои контакты, - чуть свыше двух миллионов по всей Украине. Это не обязательно те, кто регулярно ходят к нам, но это сочувствующие, люди, которые с нами дружат. А вообще в Киеве мы собираем сорок пять залов в неделю по тысяче человек каждый.

- В своих проповедях Вы говорите о мега-церкви. Что под этим имеется ввиду? - Речь идет о видении, которое нам дал Бог, о Его поручении собирать многотысячные, очень большие церкви.

- Сейчас в Украине муссируется идея создание Поместной церкви, той, которая объединила бы все церкви страны. Как Вы относитесь к этой идее? - Очень хорошо. Я даже знаю одного депутата нынешней Киеврады, который тоже ходит к нам и который хочет строить такую церковь.

- Это Черновецкий?

- Нет, это другой человек. Он хочет построить церковь, в которую ходили бы православные, католики и протестанты и вместе молились бы Богу.

- Какие изменения произошли с Вашей церковью после избрания Леонида Михайловича на пост городского головы? - Я не думал, что возникнет такой шквал критики в наш адрес. Люди подняли тревогу, стали говорить, что он якобы попал в секту. А мы-то знаем, что протестантская церковь – это полмира, весь мир, вся Европа, ну еще - католическая. И все лидирующие страны мира – протестантские. Говорить, что наша церковь - секта только потому, что она не православная, просто смешно. Говорят, мы гипнотизируем. Но как можно загипнотизировать так много людей? В таком случае я могу загипнотизировать всех и у каждого забрать его имущество. (Смеется .)

- То есть утверждение о том, что Вы гипнотизируете людей, Вы можете воспринять как комплимент?

- Получается – да… Сегодня мне принесли двадцать статей, появившихся в Интернете за последние два дня, где говориться обо мне и нашей церкви. Из этих публикаций нет ни одной положительной. (Смеется.) Но я думаю, мне не придется переживать, потому что у меня множество приглашений по всему миру – просят ехать, помогать совершать духовное пробуждение, в котором люди так нуждаются. В прошлую пятницу я был в Англии, сейчас еду в Австралию. Вы даже не представляете, сколько стран мне предлагают принять их гражданство. Англия, Германия, Голландия, Америка, Австралия, куда я сегодня лечу, готовы предоставить вид на жительство. На прошлой неделе приезжали депутаты нигерийского парламента, просили приехать в Нигерию помочь там людям духовно возродиться, помочь молодежи отказаться от наркотиков, алкоголя, помочь людям зажить порядочной жизнью.

Ленин был прав

- Вы остаетесь гражданином Нигерии?

- Да.

- Вы сказали на проповеди, что постоянно перезваниваетесь с Леонидом Михайловичем. Это так?

- Да.

- Если не секрет, о чем вы говорите? - Прежде всего, я пастырь. Мое дело – поддержать его духовно, во-вторых, мы друзья. Десять лет мы дружим и общаемся, и прошли вместе очень многое. Он сильно помогал нашей церкви. И мы тоже как могли помогали ему… Общаемся и после того, как он стал мэром.

- Каковы дальнейшие планы по расширению Вашей церкви?

- Сейчас у нас более трехсот церквей в Украине. В планах – привести к Христу пять миллионов человек стране.

- В течение какого времени? - Не знаю.

- Каков был вклад Вашей церкви в избрание Черновецкого мэром?

- Мы стараемся, чтобы церковь не вмешиваться в политическую деятельность, поскольку это запрещено законом. И как гражданин другой страны, я тоже стараюсь не вмешиваться в политику, но как пастор, прежде всего, занимаюсь проповедями и поддерживаю людей, которые живут по принципам христианской морали. И наши прихожане, которые знают Черновецкого уже десять лет, голосовали и агитировали за него. Ведь, зная его лично, нельзя не поддержать его.

- Вы говорите, что стараетесь не участвовать в политике, однако ваши прихожане активно поддержали Помаранчевую революцию. - Это так. Во время революции наши прихожане проявили себя даже больше, чем на выборах мэра. Ведь тогда решалась судьба страны. И люди понимали, что нельзя жить в обществе и быть свободным от общества - я цитирую Ленина.

- Вы говорите, что слышали голос Бога, который говорил, что надо поддерживать Леонида Михайловича? - Нет. Мне был голос о том, что он победит. Я пророк, пастор, проповедник. И не просто проповедник на словах, я священник, который называется так формально. Я ищу Бога, я богоискатель, дружу с Богом, и слышу голос Его. Я говорил Леониду Михайловичу, что он станет мэром, он сам не верил, но я знал.

Куда ходят сливки общества

- С чем, по-вашему, связан вал критики, направленной против Вас и Вашей церкви? - Невежество. Люди просто не в курсе, что у нас здесь делается. А я скажу так: вы приходите сюда сами, посмотрите, чем мы занимаемся - неделю, две, год. Сюда ходят сливки общества, самые интеллигентные люди. Все профессионалы в своем деле… В такую же – протестантскую - церковь ходит Буш, в такую церковь ходит весь мир.

- Да, Буш профессионал… Может, некоторый негатив в восприятии возникает из-за формы богослужения в Вашей церкви? Людей отпугивают глоссолалии. - Христос говорил: по плодам их вы узнаете их. Если оценивать по этим признакам нас, то нас можно оценить лучше, чем правительство Украины. А что касается говорения на иных языках, то это проявление Духа Святого. Возьмите любую православную литературу, почитайте: все святые владели этим даром…

И в нашей церкви мы учим приближаться к Богу. Наши люди не курят, не пьют, не колятся. Человек становится чистым сосудом, в который может поселиться Святой Дух.

- Черновецкий заявляет, что он православный, но православная церковь не очень одобряет его деятельность здесь. Как Вы относитесь к тому, что он православный? - Он родился в православной стране, в отличие от меня. Он крещен в православной церкви, и я думаю, что открещиваться от этого никто не будет. У нас же в церкви нет членства, мы не пишем заявлений. Поэтому к нам приходят все желающие – православные, католики, протестанты.

- А Вы не хотите принять православие? - Я не против. Я даже считаю, что по вероучению сам тоже православный. Потому что я верю в Бога Отца, в предания отцов, верю в святое зачатие Марии. В этом мы одинаковы. Но я хочу при этом остаться таким, какой я есть, я не хочу надевать наряды во время службы.

- Леонид Михайлович, возможно, пойдет на следующие президентские выборы, и станет реальным кандидатом на должность главы страны. Как Вы относитесь к этому? - Я пытался говорить с ним об этом, но он даже слышать не хочет. Он говорит: я не хотел стать мэром, но стал, и все от Бога зависит. Все будет, если на это есть воля Бога. А я знаю, он будет помогать людям вне зависимости от должности.

- Каков Ваш личный вклад в то, что он стал мэром? - Мой вклад заключался только в том, что мне Бог открыл, что это произойдет. Но это определено не мной, это определил Бог.

Алексей Просекин