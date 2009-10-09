Порошенко уже сегодня летит в Кишинев

Петр ПОРОШЕНКО, которого сегодня парламент назначил министром иностранных дел Украины, уже через час планирует вылететь в Кишинев для участия в саммите глава государств - участниц СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.ПОРОШЕНКО сообщил сегодня в интервью журналистам.

П.ПОРОШЕНКО заверил, что каждый день его работы будет эффективным на этом посту.

«В первую очередь, я думаю не о кабинете, а о деле, именно поэтому через час я вылечу в Кишинев на саммит СНГ, где и приступлю к работе», - сказал он.

По его словам, внешняя политика Украины - это тот вектор, который должен продемонстрировать, что вся власть выступает единой командой.

«Все споры, все признаки внутриполитического кризиса должны оставаться внутри страны. Внешне - политика должна руководствоваться исключительно национальными интересами», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Он также отметил, что в своей работе он будет руководствоваться именно этими принципами.

Кроме того, по его словам, сегодня в срочном разрешении нуждается вопрос финансирования дипломатического корпуса.

П.ПОРОШЕНКО сообщил, что он предложит внести изменения в госбюджет, которые будут предусматривать увеличение финансирования дипломатического корпуса.

Отвечая на вопрос, каким образом будут выстраиваться отношения с Россией, П.ПОРОШЕНКО сказал, что эта страна является самим большим и самим важным стратегическим партнером Украины.

«Я надеюсь, что отношения будут прагматические, взаимовыгодные и базироваться на уважении суверенитета двух стран», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 октября, Верховная Рада Украины по представлению Президента приняла постановление «О назначении Петра ПОРОШЕНКО министром иностранных дел Украины». За это постановление проголосовали 240 народных депутатов из 440, зарегистрированных в зале.